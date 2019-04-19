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接手父親養鹿從20頭到500頭 神農得主「台灣鹿」之夢

2019-04-19 21:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

曾獲全國十大神農獎的台南鹿農林昆鋒，20年前接手父親養鹿事業，從20頭拚到500頭，也拚轉型，與農委會畜產試驗所產學合作，付出數百萬元技轉金，連育種都一手包，他從傳統養鹿一路走了20年，現在到學校提產學合作，也提業師授課計畫，希望召募更多志同道合的年輕夥伴，一起把「台灣鹿」產業做大。

目前正是國產鹿茸產期，近年來受到紐西蘭進口鹿茸及從事人口老化、養殖成本提高等，養鹿產業受到衝擊，但林昆鋒卻從父親手中接下來的產業規模擴大到20倍，他說，靠的是不斷強迫自己轉型，與農委會畜產試驗所產學合作，從畜牧場發展到經營3家種鹿場，開發周邊加工產品，讓鹿茸不再只是「補品」。

45歲林昆鋒學的是電子科，但從小看父親養鹿，對動物很感興趣，88年退伍時因父親生病，他毅然決定接下養鹿事業，林昆鋒說，國內養鹿向來被視副業，多是幾十隻的小戶養殖，但他認為台灣水鹿和梅花鹿都是台灣原生種，是最具特產的農業，他喊出「堅持台灣鹿、開創台灣鹿（路）」，希望做到契作收購，把產業擴大，才能對抗進口鹿茸的價格競爭。

林昆鋒將鹿茸從傳統泡酒，磨粉，到跨業發展料理包，從鹿茸萃取成分開發乳液、精華液、面膜等保養品。林昆鋒說，他沒有很多錢可以燒，但有多少資源就做多少事，就像西遊記，唐三藏如果不出發，路上不會遇到孫悟空沙悟淨和豬八戒等夥伴，完成取經任務。

林昆鋒目前也在高職提產學合作，希望培養對養鹿有興趣的年輕人，也提業師授課計畫，為產業尋找飼養、加工和行銷人才。

台南鹿農林昆鋒從育種開始，掌握優良鹿種以生產好的鹿茸。記者吳淑玲／攝影
台南鹿農林昆鋒從育種開始，掌握優良鹿種以生產好的鹿茸。記者吳淑玲／攝影
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台南鹿農林昆鋒與小鹿感情相當好，他有個台灣鹿的夢。記者吳淑玲／攝影
台南鹿農林昆鋒與小鹿感情相當好，他有個台灣鹿的夢。記者吳淑玲／攝影
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台南鹿農林昆鋒從育種開始，掌握優良鹿種以生產好的鹿茸。記者吳淑玲／攝影
台南鹿農林昆鋒從育種開始，掌握優良鹿種以生產好的鹿茸。記者吳淑玲／攝影
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台南鹿農林昆鋒與小鹿感情相當好，他有個台灣鹿的夢。記者吳淑玲／攝影
台南鹿農林昆鋒與小鹿感情相當好，他有個台灣鹿的夢。記者吳淑玲／攝影
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鹿茸農委會紐西蘭
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