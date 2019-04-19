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影/南應大視傳系畢業專題 入圍21項金點新秀設計賽

2019-04-19 20:34聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南應用科大學生今天舉辦畢業專題接地氣，以傳承百年泉利打鐵店、老西市場及全台15縣市特色養豬牧場等主題，設計出讓人眼睛一亮的包裝、網路行銷，作品入圍今年台灣新一代設計獎。

介紹特色豬場的「豬仔百家」專題，收集各縣市獨特養豬食物、豬場設計與豬肉品種，為每縣市的代表養豬場、豬肉設計精美包裝與介紹。

專題組長黃怡萱說，台灣才脫離口蹄疫管制、又面臨非洲豬瘟威脅，希望凸顯特色養豬吸引消費者目光，為廣大豬農盡點心力，例如雲林的「快樂豬」養殖法，台中香草豬、台南大麥豬的特殊食材，花蓮網室養豬，都能創造出不同特色風味的優質豬肉，民眾卻多沒注意到。

「泉利打鐵」是以精細手工插畫禮盒包裝，為有200年歷史的鹽水打鐵老店賦予新生命，學生潘敘蓉指出，老店刀具精緻，卻以舊報紙打包、放進塑膠袋交給顧客，他們設計了現代化包裝、彰顯老店「 代代單傳、午時取水手工古法鑄鐵」的獨一無二台灣傳統打鐵美感，產品價值感也大幅提升。

台南百年西市場「西市說」，以精細動畫設計紀錄保存老市場文化，學生卓琪湘說，她與同組同學都是外地人，看到西市場老布莊、裁縫師與喜慶辦桌等別處沒有的特色與故事，設計了不同主題動畫，掃描 QR Code就能夠進入觀賞。

視傳系畢業生今校內文創中心舉辦「浮芥」專題成果展，系主任許維昭表示，系上向來有「強勁的創造力」傳統，今年140多名畢業生以 26 個主題參與39屆新一代設計展「金點新秀設計競賽」，入圍21項，作品包含視覺傳達設計、工藝設計、包裝設計、數位多媒體、文化資產、社會設計，展現創作能量及設計底蘊。

許維昭表示，除了平面及包裝作品外，本屆亦有不少數位設計類作品，如「聲活映像」將歌曲以不同的感應方式增添多樣化的互動類型，讓人們能夠同時感受到視覺和聽覺的雙重感官體驗，加深人們對常民歌曲的印象。

今天開幕活動邀請到設計界知名設計師 AKIBO李明道、台灣包裝設計協會理事長袁世文、中華平面設計協會輔導理事長楊佳璋、美可特品牌企劃設計公司王盈發總監、柏鑫品牌設計顧問公司吳俊忠總監以及許多設計界人士共襄盛舉。

「浮芥」畢業成果展將4月19日至28日在台南應大文創中心展出；5月3日至6日「2019 新一代設計展」於台北世貿三館、5月9日至13日「2019 A+創意季」在台中文化創意產業園區、5月13日至17日「2019 放視大賞」於高雄展覽館，北中南展出1個月。

學生為鹽水百年老店泉利打鐵店 設計精緻的製作流程解說圖文。記者周宗禎/攝影
學生為鹽水百年老店泉利打鐵店 設計精緻的製作流程解說圖文。記者周宗禎/攝影
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一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Co...
一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Code就可觀賞西市場特色小故事。記者周宗禎/攝影
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學生找出全台各地15縣市特色養豬場，設計不同的產品包裝。記者周宗禎/攝影
學生找出全台各地15縣市特色養豬場，設計不同的產品包裝。記者周宗禎/攝影
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學生找出全台各地15縣市特色養豬場，設計不同的產品包裝。記者周宗禎/攝影
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學生找出全台各地15縣市特色養豬場，設計不同的產品包裝。記者周宗禎/攝影
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一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Co...
一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Code就可觀賞西市場特色小故事。記者周宗禎/攝影
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學生找出全台各地15縣市特色養豬場，設計不同的產品包裝。記者周宗禎/攝影
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學生為鹽水百年老店泉利打鐵店 設計精緻的產品禮盒包裝。記者周宗禎/攝影
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一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Co...
一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Code就可觀賞西市場特色小故事。記者周宗禎/攝影
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一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Co...
一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Code就可觀賞西市場特色小故事。記者周宗禎/攝影
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學生找出全台各地15縣市特色養豬場，設計不同的產品包裝。記者周宗禎/攝影
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一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Co...
一群外地學生為115年歷史的台南西市場設計全新網路行銷，只要掃描圖上的QR Code就可觀賞西市場特色小故事。記者周宗禎/攝影
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學生找出全台各地15縣市特色養豬場，設計不同的產品包裝。記者周宗禎/攝影
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