阿里山莊園咖啡精英交流賽出爐 23日買家媒合及頒獎

2019-04-19 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府、阿里山鄉公所與嘉義縣咖啡產業發展協會舉辦的「2019阿里山莊園咖啡精英交流賽」，比賽結果今天出爐，並將於4月23日在阿里山庇護所舉辦買家媒合及頒獎活動。

阿里山莊園咖啡精英交流賽報名對象是嘉義縣阿里山鄉.、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、中埔鄉的咖啡農友為主，嘉義縣咖啡產業近年來努力行銷打開比賽知名度。

這次比賽有別於其他評鑑模式，細分為3組處理法（傳統水洗組、蜜處理組與日曬處理組），評審團邀請茶業改良場副研究員劉千如擔任主審，同時邀請國內經驗豐富的14名杯測師與3名來自澳洲、新加坡與韓國的國際杯測師組成評審團隊，咖啡評鑑樣品烘焙則委由拿下世界盃烘焙冠軍的賴昱權烘焙。

今年賽況十分激烈，共有132點報名點數。「傳統水洗組」10名優勝者，特等獎鄒築園咖啡、頭等獎優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園與熱帶舞曲咖啡莊園、金質獎正新園、香香久溢咖啡莊園、青葉咖啡莊園，銀質獎陳明華、路亞札那咖啡莊園、琥珀社咖啡莊園、宿瓦納咖啡。

「蜜處理組」6名優勝者，特等獎路亞札那咖啡莊園、頭等獎七彩琉璃、金質獎正新園、熱帶舞曲咖啡莊園及銀質獎一品咖啡、青葉咖啡莊園。