二姑婆回朴子娘家雨水就來！今晚還有藝閣遶街

2019-04-19 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



「二姑婆回娘家！」西螺福天宮社口媽今天上午回朴子謁祖進香，雲林縣長張麗善、朴子市長吳品叡、六腳鄉長陳川崎、配天宮董事長黃清田等人，在北港大橋上舉行送迎儀式，祈求媽祖保佑風調雨順、國泰民安，數千信眾、旗鼓陣頭、神轎在橋上會合，鑼鼓喧天、鞭炮聲不斷。

雲林西螺社口媽分靈於配天宮二媽，地方尊稱為「二姑婆」，是配天宮最早分靈媽祖，數百年來都回朴子配天宮進香。今天上午9點抵達雲嘉交界北港大橋，眾人歡喜迎駕後，一起向媽祖上香祈福。

張麗善說，媽祖文化是不分國界、跨縣市的信仰、宗教活動，透過社口媽回娘家活動，讓雲嘉縣市有更多交流機會；吳品叡說，今年氣候異常，各地暖冬不雨影響農作生長，社口媽才到嘉義，就下起連綿陣雨，真的是為台灣帶來雨水、為人民帶福氣。

嘉義縣議員黃嫈珺說，早期嘉義朴子即有真人藝閣花車遶境傳統，後因雲林縣北港鎮藝閣文化興盛而沒落，去年她募得2座真人藝閣花車繞行市區、廣受歡迎，今年獲更多朋友、商家支持，有6輛由朴子兒童裝扮、搭乘的藝閣花車繞行街道，活動喚起許多朴子人兒時回憶。