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社口媽祖遶境遇狂風 吹垮帳篷壓到小貨車驚險瞬間

2019-04-19 18:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

雲林縣福天宮社口媽祖出巡，今天下午遶境嘉義縣六腳鄉，當隊伍行經港美村，突然天空颮線來襲，出現瞬間8級強風，相當颱風天，吹垮中午用餐帳篷，壓住一輛小貨車，當時10多名媽祖出巡工作人員見狀，冒強風緊急將受困的司機救出，有驚無險，信眾直說媽祖保佑。

嘉義縣議長張明達在臉書，貼上社口媽祖出巡狂風大作影片，提醒民眾注意安全，影片約1分多鐘，社口媽祖繞境到六腳鄉港美村 ，突然狂風大作，信眾嚇得驚聲尖叫，媽祖出巡指揮人員呼喊大家後退小心，用餐帳篷被吹垮，壓住隊伍中一輛小貨車，10多名工作人員人員緊急將受困司機救出。

福天宮社口媽出巡遶境，依傳統今天出發到嘉義縣朴子市配天宮進香， 地方人士及配天宫董監事，在北港大橋嘉縣橋頭，歡迎社口媽進香團，遶境嘉義縣六腳鄉，明天晚間11點在配天宮舉行祝壽大典。

中央氣象局嘉義氣象站說，下午颮線接近、對流雲系旺盛，出現強風大雨，觀測最大平均風力6級，約2點46分發生，風速每秒11.7公尺，六腳鄉下午3點出現瞬間8級強風，相當颱風天，颮線經過、風力減緩，近1小時市時雨量10.5毫米，嘉縣雨量最大鹿草鄉18毫米跟阿里山鄉15毫米。

嘉市下午2點多天空佈滿烏雲、強風驟雨，還有店家的禁止停車告示牌被吹倒，網友留言直呼，「好像颱風天，好可怕」；民間宗教傳說，大道公風媽祖婆雨，保生大帝和天上聖母愛鬥法。

雲林縣福天宮社口媽祖出巡，今天下午遶境嘉義縣六腳鄉，隊伍行經港美村出現瞬間8級強...
雲林縣福天宮社口媽祖出巡，今天下午遶境嘉義縣六腳鄉，隊伍行經港美村出現瞬間8級強風，吹垮中午用餐的帳篷，壓住一輛小貨車。 記者魯永明／翻攝
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雲林縣福天宮社口媽祖出巡，今天下午遶境嘉義縣六腳鄉，隊伍行經港美村出現瞬間8級強...
雲林縣福天宮社口媽祖出巡，今天下午遶境嘉義縣六腳鄉，隊伍行經港美村出現瞬間8級強風，吹垮中午用餐的帳篷，壓住一輛小貨車。 記者魯永明／翻攝
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雲林縣福天宮社口媽祖出巡，今天下午遶境嘉義縣六腳鄉，隊伍行經港美村出現瞬間8級強...
雲林縣福天宮社口媽祖出巡，今天下午遶境嘉義縣六腳鄉，隊伍行經港美村出現瞬間8級強風，吹垮中午用餐的帳篷，壓住一輛小貨車。 記者魯永明／翻攝
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