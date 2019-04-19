太平雲梯果然雲霧變化多端 交通部長行銷嘉義縣春遊

2019-04-19 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天與立法委員陳明文、嘉義縣長翁章梁，以及交通部觀光局長周永暉、阿里山國家風景區管理處長馬惠達等人，走訪嘉義縣梅山鄉雲端之上的經典小鎮，強力推薦春遊到嘉義縣體驗。

嘉義縣「春遊專案」宣導活動選在浪漫雲端的梅山鄉太平地區，由林佳龍及翁章梁帶頭登上全台最長也是海拔最高的景觀吊橋太平雲梯，俯瞰雲嘉美景，行銷嘉義縣不僅臨山又靠海，並擁有最廣闊的平原景觀，是全台最適合慢遊的城市之一。

阿里山管理處表示，交通部觀光局2019年規畫為小鎮漫遊年，並於4月至6月間推出「春遊專案」，分為「自由行住宿優惠」及「團體旅遊優惠」2項補助措施，「自由行住宿優惠」包含全民基本補助，以及青年入住40小鎮民宿或離島的加碼補助，並可搭配各縣市政府的加碼優惠活動。

「團體旅遊優惠」則包含一般團體旅遊獎助，以及企業員工旅遊、離島地區旅遊或入住星級旅館的加碼獎助。

林佳龍表示，近年來交通部觀光局致力推動梅山地區觀光發展，已獲許多遊客與在地居民的認同，成功打造阿里山西北廊道旅遊品牌，他強調觀光旅遊需要感動，大阿里山地區的觀光環境，讓觀光不僅只是旅遊，更是一種體驗。他希望透過春遊專案，提升地方觀光產業的發展。