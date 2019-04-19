世界地球日 雲林縣府發贈2000株苗木

2019-04-19 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



「世界地球日 植樹在虎尾」活動將於4月21日，在虎尾鎮高速鐵路雲林車站特定區國小學校預定地登場，雲林縣府今天舉辦暖身活動，邀請大家響應愛地球，並將在活動當天免費發贈2000株苗木給民眾。

今天暖場活動由可愛的幼兒園小朋友載歌載舞揭開序幕，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠及南投林區管理處長李炎壽等人到場共襄盛舉，並由張麗善贈送茶花、桂花及繁星花等苗木給小朋友，象徵傳承種樹、生物多樣性及生態永續的理念。

張麗善說，世界地球日為每年的4月22日，從1970年代在美國興起的環保運動，1990年這項活動走向世界，在這天不同國家都用不同的方式宣傳和實踐環境保護的觀念，縣府今也響應活動，舉辦宣導植樹綠美化環境活動。

縣府農業處長張鴻猷表示，植樹綠美化一直是縣府重要政策之一，去年提供全縣社區、居民及機關團體種植6萬9千餘株苗木，也積極輔導參與造林的造林農戶妥善維護所植林木，以維護造林成果。