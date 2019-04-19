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麻豆國小獲日本直笛賽兩大獎 黃偉哲：完成不可能任務

2019-04-19 08:11聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市麻豆國小赴日參加2019「全日本直笛大賽」榮獲「金賞獎」暨最高榮譽「花村賞」，市長黃偉哲在市政會議除接受學生代表獻獎，也親自頒發獎狀予木笛隊成員。勉勵所有優秀學生，持續保有「努力不懈」學習的熱誠，在未來的學習路上，繼續發光發熱。

黃偉哲市長表示，麻豆國小代表台灣赴日本參加2019「第40回全日本直笛大賽」，從參賽100多支國際勁旅脫穎而出，獲得「金賞獎」，更獲得大會最高榮譽「花村賞」殊榮，完成幾乎不可能的任務，相當難能可貴，值得嘉許，台南市也與有榮焉。

黃偉哲繼上次表揚本市國中小參加日本加賀RoboRAVE國際機器人大賽，在33個獎項中囊括20個大賽的學校師生之後，也利用市政會議表揚麻豆國小木笛隊的優異表現。

黃偉哲指出，台南市各級學校各類社團活動相當多元，各項表現也相當令人讚賞，學生是國家未來的主人翁也是社會創新發展的原動力，市府也更應該積極營造優質、安全、和諧的教育環境，建立完善、公平之教育體制，在適性揚才、多元發展、永續發展及全球視野下，打造台南市教育願景。

台南市議會也肯定麻豆國小木笛團，在日本參加第40屆全日本木笛大賽，在130多支隊伍中，勇奪第一名花村賞的優異表現。麻豆國小木笛團在校長王誌鴻及家長會長李炳翰等人陪同下，到市議會接受頒獎。市議會郭伊彬秘書長代表郭信良議長頒發獎狀給木笛團團員。郭秘書長表示，這些小演奏家們是台南之光，感謝麻豆國小木笛團與市議會共享榮耀。

在頒發獎狀之前，麻豆國小木笛團應議會之邀，在市議會大廳演奏《義大利女孩》一曲。不需要麥克風，木笛團清澈悠揚的樂音傳遍整座大廳。郭伊彬秘書長聆聽後表示，雖然團員們只是四到六年級的小學生，但他們專注地依照指揮老師的手勢演奏，每個人都不需要看譜，非常專業，難怪能贏得第一名。

郭伊彬指出，麻豆國小木笛團參加的全日本木笛大賽是國際性比賽，除了臺灣，還有新加坡、香港等地的隊伍參賽；而且該比賽是不分齡的比賽，即不分學生組與成人組，也因此，能在該比賽得到第一名更為不易。

麻豆國小王誌鴻校長表示，該校木笛團成立於民國99年，團員都是對木笛感興趣的學生自願加入。一具普通的倍倍低音笛就要近新臺幣20萬元，麻豆國小木笛團使用的木笛不是非常名貴，卻能締造好成績，全靠團員們努力不懈地練習，他以學生們為榮，也希望這份榮耀能傳承下去。

台南市長黃偉哲（中）接見麻豆國小直笛隊。圖/台南市府提供
台南市長黃偉哲（中）接見麻豆國小直笛隊。圖/台南市府提供
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台南市議會鼓勵麻豆國小直笛隊。圖/台南市議會提供
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黃偉哲義大利郭信良
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