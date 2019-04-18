世界唯一的檜木森林火車 來嘉義市春遊就可免費搭

2019-04-18 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



交通部觀光局推出春遊補助專案，全台各縣市為了搶客紛紛大顯神通，嘉義市長黃敏惠說，從5月1日起至6月30日止，凡旅客參加嘉義市的春遊專案，就可免費搭乘嘉義至北門間、世界唯一檜木車廂森林鐵路小火車；憑住宿發票另加市區消費滿額證明，再抽百萬汽車、五星級總統套房等多項好禮。

黃敏惠今天偕同林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修、嘉義市各旅館業者、市議員等人在車庫園區共同召開記者會，宣布嘉市春遊祭出重量級好禮。林務局阿里山森林鐵路及文化資產處，還在記者會時將檜木車廂森鐵小火車拉至記者會現場。

黃妙修說，檜木車廂小火車，在當年打造時花費800萬，整個造型是仿照1925年日本皇家的貴賓車，不僅有著皇家的精緻品味，縱使超過百年，進入到車廂仍舊是陣陣檜木香，檜木森鐵小火車是世界等級的寶貝，絕對可以讓來嘉市旅客驚艷。

市府觀光新聞處表示，嘉義市旅館業者非常踴躍參加春遊專案，共有58家旅宿業者力挺嘉義市觀光，來嘉旅客在交通部觀光局台灣旅宿網，就可以找到旅宿業者名單。

另外，憑住宿發票1張，再加市區消費滿額證明，就可以參加摸彩，最大獎項是百萬汽車1台；同時市區唯一五星級耐斯王子大飯店也加入響應，提供2晚總統套房、共2晚的住宿券一起加入摸彩。

本次春遊專案針對18到40歲青年加碼部分，嘉義市東區的五柳園休閒農場民宿是唯一符合專案資格的民宿，民眾選擇五柳園民宿，每房最高可申請1000元補助。另外，春遊嘉義市還有加碼520列愛情主題列車，詳情可上「嘉義市觀光旅遊網」，或撥打嘉義市春遊諮詢專線電話05-2252272。