吉里巴斯共和國大使藍黛西 探訪南臺科大該國留學生

2019-04-18 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南臺科技大學今天表示，中華民國友邦吉里巴斯共和國大使藍黛西關心就讀南臺科技大學該國留學生，趁參訪時會見，關心他們的學習狀況。吉里巴斯在臺共有75位留學生，其中11人在南臺科大就讀比例高，目前分別就讀商管學院國際商務學士學位學程與國際金融學士學位學程。

南臺科大校長盧燈茂、副校長張鴻德、商管學院院長周德光、財務金融系主任陳曉蓉、國際企業系林靖中教授、國際暨兩岸事務處處長王永鵬及國際暨兩岸事務處歡迎藍黛西。

藍黛西表示，吉里巴斯第一位電機工程領域博士羅克曼博士（Dr. Korimara Roman)為南臺科大校友，目前於吉里巴斯從事新能源建設相關工作，為臺灣在該國培育的工程人才，對吉里巴斯貢獻良多。

交流座談會後藍黛西大使也參觀古機械科技館及數位設計學院應屆畢業生設計展，對南臺科大教學環境讚譽有加，也對實務教學成果留下深刻印象。