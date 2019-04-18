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吉里巴斯共和國大使藍黛西 探訪南臺科大該國留學生

2019-04-18 20:11聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南臺科技大學今天表示，中華民國友邦吉里巴斯共和國大使藍黛西關心就讀南臺科技大學該國留學生，趁參訪時會見，關心他們的學習狀況。吉里巴斯在臺共有75位留學生，其中11人在南臺科大就讀比例高，目前分別就讀商管學院國際商務學士學位學程與國際金融學士學位學程。

南臺科大校長盧燈茂、副校長張鴻德、商管學院院長周德光、財務金融系主任陳曉蓉、國際企業系林靖中教授、國際暨兩岸事務處處長王永鵬及國際暨兩岸事務處歡迎藍黛西。

藍黛西表示，吉里巴斯第一位電機工程領域博士羅克曼博士（Dr. Korimara Roman)為南臺科大校友，目前於吉里巴斯從事新能源建設相關工作，為臺灣在該國培育的工程人才，對吉里巴斯貢獻良多。

交流座談會後藍黛西大使也參觀古機械科技館及數位設計學院應屆畢業生設計展，對南臺科大教學環境讚譽有加，也對實務教學成果留下深刻印象。

校方表示，南臺科大致力於推動國際化，招收外籍學生一直不遺餘力。該校商管學院於2017年5月通過國際商管教育認證（AACSB），為全國第一所獲得此國際認證私立科大，2018年《哈佛商業評論》「臺灣商管教育趨勢大調查」中，列為與最多國家合作海外學分學程的學校。南臺商管學院設有大學部9個系、3個學位學程、12個碩士班、以及1個博士班，現有超過8千名學生就讀，是台灣規模最大的商管學院之一。

吉里巴斯共和國大使藍黛西（右一）探訪南臺科大該國留學生， 參觀古蹟解釋。圖/校方...
吉里巴斯共和國大使藍黛西（右一）探訪南臺科大該國留學生， 參觀古蹟解釋。圖/校方提供
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吉里巴斯共和國大使藍黛西（前右三）探訪南臺科大該國留學生。圖/校方提供
吉里巴斯共和國大使藍黛西（前右三）探訪南臺科大該國留學生。圖/校方提供
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吉里巴斯共和國大使藍黛西（中）探訪南臺科大該國留學生。圖/校方提供
吉里巴斯共和國大使藍黛西（中）探訪南臺科大該國留學生。圖/校方提供
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留學生南臺科技大學
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