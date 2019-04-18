影／台農81號超強不用藥也不染病 農會籲公糧收購

2019-04-18 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



今年一期稻作稻熱病危害嚴重，但嘉義縣太保市農會輔導農民種植台農81號稻作，不僅無須用藥，也完全不受稻熱病影響。太保市農會認為，種植台農81號用肥少，產量也佳，是友善土地作物，但目前尚未登錄為公糧收購名單，要向農民推廣仍受限制。

農糧署嘉義辦事處主任羅山懿表示，台農81號為近2年新品種，依經驗新品種小面積種植抗病力佳，必須大面積試種才能確定抗病力，像15年前台南11號剛出來時抗病力也佳，現在大面積耕種就出現染病狀況。

他說，農糧署每年4到6月發文，請改良場所推薦稻作優良品種，8月會聘請專家學者審查，只要通過即列為下年度優良品種，公糧即可收購。

太保市農會總幹事黃麗貞說，一期稻作輔導農民種植70公頃台農81號稻作，剛好遇到嚴重稻熱病，但台農81號抗病力佳，稻莖強壯也不需灑農藥，連用肥都減少，目前預估產量佳，讓種植農民稱讚不已，是友善土地農作物代表，會將種植情況告知農試單位，建議列入推薦優良品種。

「真的很省工！」農民傅俊榮說，今年2月插秧至今，他除了巡水時到田間查看，至今不須施肥、用藥，完全沒有病蟲害問題、因為稻莖強壯，未來採收也更便利。