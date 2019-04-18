防範震災 台南公安檢查申報7月起加入耐震檢查

2019-04-18 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



近來地震頻繁，為了民眾居住安全，台南市政府依據內政部修正「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，今年7月開始要求台南市特定建築物每2年進行一次耐震能力評估，納入該年度建築物公共安全檢查申報。

南市工務局表示，內政部原訂「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，工務局每年固定要求建築物公共安全檢查簽證申報，未申報者，依建築法第91條規定，可處建築物所有權人、使用人6萬元以上、30萬元以下罰鍰，但該辦法並未納入耐震能力評估檢查，因此去年內政部修正，要求特定建築物每2年進行1次耐震能力評估，併同該年度建築物公共安全檢查申報。

工務局表示，納入現行公安申報制度，只要是88年12月31日以前領得建造執照，供建築物使用類組公共集會類、商業類、休閒文教類、衛生福利更生類、住宿類組，使用樓地板面積累計達1000平方公尺以上的建築物，應進行耐震能力評估檢查；針對經耐震能力評估檢查結果為「需補強」的建築物，明顯有公共安全疑慮者，規定每2年進行1次耐震能力評估檢查。