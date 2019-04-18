嘉市啟動市民免費篩檢 查出C肝治療到好

2019-04-18 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府提供市民整合性健康篩檢即日起到10月15日，由聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、慶昇及陽明等6家醫院提供服務，提供30歲以上的市民全程免費健檢，周ㄧ到周六提供服務，今年更提供首次參加整篩的民眾加碼做B、C型肝炎篩檢，篩檢出C肝陽性者，政府提供總價20萬元的新藥療程，幫忙治療好。

嘉義市長黃敏惠在聖馬爾地醫院帶領市府衛生局長張耀懋及6家醫院代表共同啟動，黃說，嘉義市自2007年起辦理整合性健康篩檢，今年邁入第13年。過去市民較不習慣到醫院做健檢，一開始推動時，市府與醫療院所討論，先從「社區型」健檢開始，帶著健檢儀器與人員走入社區為市民服務，大家逐漸改變觀念，慢慢走入醫院健檢。

黃敏惠指出，嘉義市在2015年肝癌發生率為全國最高，每10萬人口有58.6人罹患，前年嘉義市的肝癌死亡率也在全國排名第6，「肝」生病了不容易被發現，今年首篩族加碼做B、C型肝炎篩檢，篩檢出肝炎陽型個案有專人追蹤回院治療服務，由健保給付提供C肝口服新藥治療，不但治癒率高，又可有效降低嘉義市的肝癌發生率與死亡率。

衛生局長張耀懋表示，根據肝臟炎就學會專家預估，目前約有5成的人不知道自己有C型肝炎，如果能主動篩檢、積極就醫治療，不但可阻斷C型肝炎病毒的傳染鏈，罹患肝硬化及肝癌的人數也會大幅降低。