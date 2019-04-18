梅嶺賞螢季本周六登場 日賞油桐花、夜看螢火蟲

2019-04-18 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



今年台南楠西梅嶺賞螢季將於本周六登場，台南市長黃偉哲今率領團隊召開記者會，他表示，螢火蟲是生態沒有受到汙染的一個指標，遊客到楠西也能品嘗梅子雞，希望大家一起來賞螢。由於今年油桐花提早開，遊客到梅嶺白天可以賞油桐花，夜晚能欣賞螢火蟲閃耀於山林間。

台南市觀光旅遊局表示，今年以「螢向幸福」為主題，活動時間為4月20日到5月5日，20日下午4時於梅嶺伍龍殿主會場舉辦開幕式，當天除了有「幸福飛舞開場表演」、「螢接幸福開幕儀式」外，更有楠西「行動城堡咖啡館」拉花表演以及「農產品嘗會」等，賞螢季期間的周末還有互動體驗AR、農夫市集、農事體驗、梅製品DIY等活動。

市府同時宣導護螢宣言，「不喧嘩、不捕捉、不破壞生態、不直接照射、不亂丟垃圾、遵守宣導」，呼籲大家在欣賞螢光之美的同時，也要保護螢火蟲生長的棲地環境，期許楠西梅嶺的螢火蟲能夠在大家的保護及護育下逐年成長。為保障民眾夜間行走安全，建議入山時間為下午4時至晚間7時，晚間7點半後不建議入山。