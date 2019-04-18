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蘇巧慧來助陣 葉宜津為這事跟蔡總統說抱歉

2019-04-18 14:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

民進黨台南市第一選區黨內初選選情緊繃，蘇貞昌院長女兒立委蘇巧慧今天到台南陪同葉宜津車隊掃街。葉宜津對於公開表態力挺賴清德引來關心，葉宜津說，她必須和台南人站在一起，所以要跟蔡總統說抱歉，但她堅持絕不網內互打！

葉宜津感謝蘇巧慧南下援助，還強調她的競選廣告看板就是蘇巧慧老公設計的，而且是義務贊助，對於她們夫妻倆這麼幫忙，真的很感動，也請台南的鄉親給她機會，讓她跟蘇巧慧一起在立法院繼續為台南打拼。

蘇巧慧說，葉宜津是資深委員，不但是立法院的資產，更是國家的資產，因為嫻熟議事規則，對整個國家政策又都有延續的認識，對國家政策的推動，會有很大的經驗和助力。在國外的民主政治，越資深的委員，在當地根本就都可以一直連任下去，但是這次葉委員的選舉其實有點辛苦，她看得很心疼，所以特地要來台南幫忙。

對於之前公開表態支持賴清德的事，葉宜津說，她最近聽到很多台南人的心聲與期望，她必須和台南人站在一起，所以要跟蔡總統說抱歉，但是她還是不忘初衷，一樣秉持絕對不網內互打的原則，大家可以放心。

蘇巧慧也說，葉宜津和台南人站在一起力挺賴前院長，是非常合理自然的事情。但從全台灣來看，在北部最大的聲音，還是希望民進黨要守住總統這個位置，替台灣顧主權、拼經濟。這幾年民進黨不是沒有成績，而是成績會慢慢顯現出來，所以不管是賴院長還是蔡總統，大家都希望能夠是團結，然後依照初選機制，選出最好的人選，讓這位人選帶著台灣繼續走下去，就是大家最大的願望。

立委蘇巧慧（右）今到台南陪爭取立委初選提名的葉宜津掃街。圖／葉宜津提供
立委蘇巧慧（右）今到台南陪爭取立委初選提名的葉宜津掃街。圖／葉宜津提供
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葉宜津蘇巧慧民進黨
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