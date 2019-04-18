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強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

想讀幼保錯填園藝科 36公斤小女生：有心就行

2019-04-18 14:18聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

第49屆全國技能競賽北、中、南分區賽，將於24日至26日在全台同步登場，其中南區賽將在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署等六場地進行，共45職類近千名選手競技，其中造園景觀職類，以往多為1至2位女生參賽，這次罕見高達6位女選手。

就讀民雄農工園藝科二年級的魏千琇，從幼稚園就開始學鋼琴，個性開朗喜愛小朋友，立志要讀幼保科，但卻填錯志願意外進了園藝科，儘管粗重的造園景觀工程跟幼保反差很大，但她樂在挑戰「只要有心女生也行」，且「女生做造園景觀很帥」。

魏千琇身形嬌小只有36公斤的她，每天透過跑步十圈鍛練體力，老師稱讚她「小粒籽力氣還蠻大」不輸男生，魏千琇說，只要有心要學，性別體型都不是問題，相信男女都可以做得很好。

6名女嬌娃選手包有魏千琇、李芷綺、邱瀞儀、林佩瑩、王筱綺及王毓萱，都是九年級生，剛滿16歲少女花樣年華卻不怕辛苦，無論是搬磚、砌磚、鋸木、拌沙漿、打鋼筋樣樣都難不倒，為了拚金牌，她們每天在太陽下練習10小時，儘管雙手變粗糙，常常灰頭土臉，全身髒兮兮也不以為意，還很有成就感。

勞動部雲嘉南分署代理分署長劉邦棟表示，這次南區賽雲嘉南分署派出34職類200名選手參賽，其中造園景觀職類六名女選手都是雲嘉南分署培訓，展現新世代女性對各類工作接受度更廣，且女性的細膩度、美學等，運用在傳統粗重、耗體力的造園景觀競賽，也有專業出色的表現。

今年南區賽在勞動部雲嘉南分署、台灣首府大學、台南高工、嘉南藥理大學、空軍航空技術學院、台南應用科大共六個場地進行，其中雲嘉南分署在隆田火車站後站，設有接駁車接送，歡迎民眾多加利用，詳情可上雲嘉南分署官網最新消息查詢。

勞動部雲嘉南分署代理分署長劉邦棟（中）鼓勵參加第49屆全國技能競賽的選手。圖／雲...
勞動部雲嘉南分署代理分署長劉邦棟（中）鼓勵參加第49屆全國技能競賽的選手。圖／雲嘉南分署提供
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民雄農工園藝科二年級的魏千琇，原本想讀幼保科，填錯志願讀園藝科，但卻學出興趣，認...
民雄農工園藝科二年級的魏千琇，原本想讀幼保科，填錯志願讀園藝科，但卻學出興趣，認為只要有心，女生也行，這次園藝組共有6名女選手要搶金牌。圖／雲嘉南分署提供
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勞動部園藝科空軍
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