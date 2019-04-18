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媽祖保佑　這群學生奪金牌後集資打造金牌還願

2019-04-18 13:35聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

全國中等學校運動會將於20日起在高雄市舉行，雲林縣義峰高中木球隊，2年前在彰化縣全中運決賽前一晚，選手趕回西螺福興宮向媽祖祈佑順利奪金，並許願奪金後將獻上金牌致謝，果然成功二連霸，今天選手再度到福興宮向媽祖祈福，祈求在賽事勢如破竹，順利三連霸。

雲林縣長張麗善今天接下全中運聖火，授旗給雲林全中運代表隊，希望大軍遠征，爭取佳績，雲林縣義峰高中今年有39位選手參賽，包括射擊、木球、跆拳等，都是重點奪牌項目，副校長張菁惠帶領所有選手到西螺福興宮祈福，祈求選手在賽事中勢如破竹，為雲林爭光。

義峰高中體衛組長蔡堡樺說，學校木球隊成績不俗，2年前參加在彰化縣舉辦的全中運賽事，在決賽前一晚，選手心情緊張，他心想還有空檔，就帶著選手跑回雲林西螺福興宮祈福，也安定選手的心情。

當晚，選手們一齊向太平媽祖許願，比賽若能發揮實力奪金，「拿金牌還金牌」一定獻上一面金牌給媽祖，隔天果然成功奪金，完成全中運金牌二連霸的佳績，不久後，媽祖遶境途經學校，木球隊選手也實現承諾，集資打了一面金牌獻給媽祖。

蔡堡樺說，今年全中運賽事即將登場，孩子們都很緊張，因木球若再奪金，便是三連霸，選手壓力更大，今天向媽祖祈福時，他也跟媽祖許願，若成功三連霸奪金，會再獻上一面金牌，感謝媽祖加持。

雲林縣義峰高中木球隊2年前在彰化縣全中運決賽前一晚，趕回西螺福興宮向媽祖祈佑順利...
雲林縣義峰高中木球隊2年前在彰化縣全中運決賽前一晚，趕回西螺福興宮向媽祖祈佑順利奪金，並許願奪金後將獻上金牌致謝，果然成功二連霸，今天選手在副校長張菁惠帶領下再度到福興宮向媽祖祈福，祈求在賽事勢如破竹，順利三連霸。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣義峰高中木球隊2年前在彰化縣全中運決賽前一晚，選手趕回西螺福興宮向媽祖祈佑...
雲林縣義峰高中木球隊2年前在彰化縣全中運決賽前一晚，選手趕回西螺福興宮向媽祖祈佑順利奪金，並許願奪金後將獻上金牌致謝，果然成功二連霸，後來選手集資打造金牌交由福興宮董事長楊文鐘（左）獻給媽祖還願。圖／西螺福興宮提供
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