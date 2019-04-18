媽祖保佑 這群學生奪金牌後集資打造金牌還願

2019-04-18 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



全國中等學校運動會將於20日起在高雄市舉行，雲林縣義峰高中木球隊，2年前在彰化縣全中運決賽前一晚，選手趕回西螺福興宮向媽祖祈佑順利奪金，並許願奪金後將獻上金牌致謝，果然成功二連霸，今天選手再度到福興宮向媽祖祈福，祈求在賽事勢如破竹，順利三連霸。

雲林縣長張麗善今天接下全中運聖火，授旗給雲林全中運代表隊，希望大軍遠征，爭取佳績，雲林縣義峰高中今年有39位選手參賽，包括射擊、木球、跆拳等，都是重點奪牌項目，副校長張菁惠帶領所有選手到西螺福興宮祈福，祈求選手在賽事中勢如破竹，為雲林爭光。

義峰高中體衛組長蔡堡樺說，學校木球隊成績不俗，2年前參加在彰化縣舉辦的全中運賽事，在決賽前一晚，選手心情緊張，他心想還有空檔，就帶著選手跑回雲林西螺福興宮祈福，也安定選手的心情。

當晚，選手們一齊向太平媽祖許願，比賽若能發揮實力奪金，「拿金牌還金牌」一定獻上一面金牌給媽祖，隔天果然成功奪金，完成全中運金牌二連霸的佳績，不久後，媽祖遶境途經學校，木球隊選手也實現承諾，集資打了一面金牌獻給媽祖。