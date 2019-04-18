張麗善兌現減免房屋稅 109年1萬2000戶受惠

2019-04-18 15:51 中央社 雲林縣18日電



雲林縣長張麗善在去年底選前之夜提出「免收老舊自用住宅房屋稅」政見，隔天順利當選，她今天兌現承諾，宣布提高房屋稅折舊率及提高住家房屋免徵現值等，雲林縣民明年繳稅時可減免房屋稅，預估將有1萬2千戶受惠。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣長張麗善去年選前提出老舊房屋稅減免的政見兌現，透過提高建物折舊率及住家房屋免徵現值，明年將減輕房屋稅負擔，共有1萬2000戶受惠，其中約5000戶將免繳。

張麗善率雲林縣稅務局今天上午在縣府召開記者會表示，雲林縣不動產評價委員會適逢3年召開一次，昨天完成評定，決議以提高建物折舊率及住家房屋免徵現值的2項措施，減輕經濟困難及弱勢家庭的房屋稅負擔，實質感受縣府德政。

至於減輕民眾房屋稅負擔之後，本就財政困窘的縣庫如何因應，張麗善表示，雲林縣民收入普遍不佳，經濟困難，減免房屋稅多少可減輕負擔，縣庫將因此減收約新台幣700萬元稅收，會以提高支出效能，1塊錢當2塊錢用，厲行節流並加強開源。

雲林縣稅務局長張永靖指出，提高建物折舊率標準可減少房屋稅，新措施提高雲林縣內民國105年7月以後完工的建物折舊率，例如鋼筋混凝土建物，由1%調高至1.17%，平均每年可節省1241元，明年約有7000戶受惠減輕房屋稅。

張永靖表示，提高住家房屋免徵現值的措施，可讓更多老舊房屋免稅，幅度由10萬4000元調高至11萬2000元（高於全國平均值10萬2857元近1萬元，至今全國最高），換言之，住家房屋現值在11萬2000元以下的房屋，明年就不會收到稅單，享受免房屋稅福利。