助農產運銷升級 台南爭設冷鏈物流中心

2019-04-18 16:00 中央社 台南18日電



立委郭國文帶80高齡還在務農的父親郭明治跑行程。記者周宗禎/攝影 分享 facebook 民進黨台南市立法委員郭國文今天邀集行政院農委會與台南市政府官員會勘台南市農產冷鏈物流中心預定地，希望中央與地方合作盡快動工，幫助農產運銷體系更上層樓。

郭國文受訪表示，設置農產冷鏈物流中心是台南市長黃偉哲、及自己在競選時都曾提出的政見。4月1日他在立法院質詢時，也獲得行政院農業委員會主委陳吉仲的正面回應，將協助台南市政府加速規畫設置時程。

台南市政府農業局專門委員吳俊傑表示，原台南縣政府在民國93年提出於玉井區承租約6.3公頃台糖土地，設置農產冷鏈物流中心概念。當時計畫分3期推動，第1期的玉井蒸熱檢疫處理廠已完成並運作多年，第2、3期則因經費等因素沒有進行。

吳俊傑表示，市府今年獲得農委會補助進行可行性評估及先期規畫等作業，規畫報告預計於4月30日出爐，後續將再召開審查會，並爭取中央補助工程經費。

行政院農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，低溫冷鏈物流中心可將農產品的集貨、分級包裝、貯存、外銷等過程，整合成「一條龍」模式。台南山區是許多水果運銷集散地，在此設置冷鏈物流中心將對農產品的內、外銷作業更有幫助。農委會將視市府提出的計畫內容，配合補助經費盡快推動。

郭國文指出，農產冷鏈物流中心對延長農產品保存期限、調節市場供需避免滯銷會有重大功效。中央雖有在北、中、南各設一處的計畫，但至今還沒有實現。台南的農產冷鏈物流中心若能在時程上領先，可望成為有帶頭示範作用的第一處；規畫時若加入觀光工廠的元素，還可帶動山區的觀光產業。