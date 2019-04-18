雲林縣政府釋利多 明年5千戶免繳房屋稅

2019-04-18 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣長張麗善在去年底選前之夜提出「免收老舊自用住宅房屋稅」政見，隔天順利當選，她今天兌現承諾，宣布提高房屋稅折舊率及提高住家房屋免徵現值等，雲林縣民明年繳稅時可減免房屋稅，預估將有1萬2千戶受惠。

雲林縣稅務局長張永靖表示，今年適逢3年一次的不動產評價委員會，稅務局已經召開「雲林縣不動產評價委員會」會議，決議提高房屋稅折舊率及提高住家房屋免徵現值，並於昨天完成重行評定房屋標準價格。

張麗善表示，包括2016年7月以後完工建物的折舊率標準提高（折舊率越高房屋稅越少），最常見的鋼筋混泥土造房屋，將由原本的1%提高至1.17%，減受惠戶數約7千餘戶。

另外，住家房屋免徵現值提高，由原先的10萬4千元大幅提高為11萬2千元，免徵現值越高，將有更多老舊房子免稅，提高後高於全國平均值（10萬2857元）近1萬元，為全國第一高，等於明年起住家房屋現值11萬2千元以下的房屋就不會收到稅單了，受惠戶數約5千戶。