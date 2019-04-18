郭台銘的鴻海農業科技首獎得主 農民節獲表揚

2019-04-18 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



因應時代的變遷，嘉義縣太保市農會近年積極輔導農民發展精緻農業，增加農村家庭收入，鼓勵青年返鄉投入新創農業。農民張耿赫，日前以自行研發「離地栽培之水分及肥分管理系統」，參加鴻海農業科技創業擂台勇奪第1名，前天接受太保市農會頒獎表揚，稱讚他是青農表率。

鴻海董事長郭台銘日前在個人粉專公告，鴻海農業科技創業擂台賽資訊，本月5日在永齡杉林有機農業園區辦擂台賽，張耿赫獲評審青睞，從300多組中勝出拿下第1名。

太保市農會總幹事黃麗貞表示，張耿赫已跳脫傳統農業框架，他利用大數據概念，將不同的栽培管理資料搜集，以科學數據分析栽培肥水參數，與土壤、環境、溫濕度都密切關聯，透過數據、肥水控制，讓農作物可因時、因地調整養分，種出市場需求產品。

45歲的張耿赫表示，5年前返鄉種小番茄，種植過程發現，現代農業背後有許多數據，透過科學儀器，讓數據呈現邏輯與因果，從此一頭栽入農業數據中，並自掏腰包購買各種儀器實驗，能獲獎代表想法獲得重視。