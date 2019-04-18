民雄陸橋22日晚至23日晨 封閉施工改走替代道路

2019-04-18 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉連結台1線和國一民雄交流道的民雄陸橋，將於4月22日（星期一）晚間10至翌日凌晨6時封閉施工。

車道封閉期間，建議替代道路如下。小型車及機慢車改走：（1） 民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道。（2）機慢車儘量改由民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道，確保行車安全。