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影/神工傳藝！教授穿針引線 大學生和國寶大師習藝創作

2019-04-18 07:22聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

在教授穿針引線下，讓大學生有機會和國寶級工藝大師習藝，雲林神工傳藝特展即日起在北港鎮文化中心盛大登場，當學生遇見大師，傳統與現代融合，擦出美麗火花，學生拿起傳統匠具和藝師共同創作，學生說，這是人生難得際遇，也是一場創作盛會，而藝師也喜於傳藝有人，文化不斷。

列屬國家重要民俗的北港朝天宮媽祖出巡即將登場，雲林縣府配合舉辦「神工傳藝」特展，在北港文化中心展開，展出15名藝師及大學生的傳藝作品，象徵神工傳藝，彌足珍貴。

雲林縣長張麗善說，北港迓媽祖傳承300多年，被文化部指定為國家重要民俗，媽祖出巡、炸轎、藝陣，萬人空巷可說是雲林最熱鬧廟會，尤其全台僅有的北港百年藝閣更是一大特色，為傳承宏揚藝閣文化，縣府召集北港大師級的藝師，並透過亞洲大學教授謝省民號召台中教大、亞大、逢甲、大葉等大學生到北港向大師習藝。

張麗善說，包括剪粘許哲彥、藝閣顏三泰、彩繪洪平順、黃志偉、雕刻陳明洲、拼布周秀惠等十多人都是大師級藝師，學生能有機會與大師習藝創作，相當難得，尤其作品除展出之外，還將裝置在藝閣亮相，這是工藝傳承最佳典範。

亞洲大學教授謝省民指出，朝天宮孕育出百年工藝，讓北港有深厚的文化底蘊，堪稱台灣宗教文化首都，學生能來習藝是人生一大幸福，他將持續號召更多熱愛傳統工藝的學生來北港，感受宗教文化老鎮的偉大。

「輕鬆看、辛苦學」學生陳虹諭及碩士生蕭信宏、郭肯德說，到北港和大師習藝，受益良多，從中體會到任何一件創作背後都是汗水和辛苦，剪粘或貼布及彩繪都有獨特的技巧，大師累積數十年功夫，稱為神工確不為過。

「神工傳藝展」即日至5月5日於北港文化中心展出，4月23日（農曆3月19日）北港媽祖出巡登場，今年特別邀請日本弘前睡魔花燈車共同遶境，重現藝閣文化之美，縣長張麗善邀請大家來北港看熱鬧、賞文化、吃小吃，保證不虛此行。

亞洲大學教授謝省民穿針引線，讓大學生有機會向北港的工藝大師習藝，神工傳藝師生特展...
亞洲大學教授謝省民穿針引線，讓大學生有機會向北港的工藝大師習藝，神工傳藝師生特展，在北港文化中心登場。記者蔡維斌／攝影
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逢甲大學碩士生專程到北港向國內國寶級剪粘大師許哲彥習藝，師生共同作品在北港文化中...
逢甲大學碩士生專程到北港向國內國寶級剪粘大師許哲彥習藝，師生共同作品在北港文化中心展出，也將在媽祖出巡日上藝閣車遊街亮相。記者蔡維斌／攝影
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布袋戲坐上傳統藝閣車是不同時代工藝的結合。記者蔡維斌／攝影
布袋戲坐上傳統藝閣車是不同時代工藝的結合。記者蔡維斌／攝影
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亞洲大學教授謝省民穿針引線，讓大學生有機會向北港的工藝大師習藝，神工傳藝師生特展...
亞洲大學教授謝省民穿針引線，讓大學生有機會向北港的工藝大師習藝，神工傳藝師生特展，在北港文化中心登場。記者蔡維斌／攝影
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亞洲大學學生專程到北港向拼布大師周秀惠習藝，師生共同作品在北港文化中心展出，也將...
亞洲大學學生專程到北港向拼布大師周秀惠習藝，師生共同作品在北港文化中心展出，也將在媽祖出巡日上藝閣車遊街亮相。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮媽祖
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