影／旅館這些貼心服務 穆斯林會覺得很友善

2019-04-17 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



交通部為爭取國際穆斯林觀光客，在西拉雅國家風景區輔導三家旅宿業，取得穆斯林友善旅宿認證，國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長馬孝棋表示，穆斯林友善旅宿基本要求就是吃的、住的要很「清真」。

他說，吃的部分肉品要有Halal認證，餐具、炊具及調味料及烹飪環境，都要注意，還有禮拜文化，一天要5次，外出旅遊可節省為3次，因此早上和晚上會在住宿房間進行禮拜，房間會有箭朝指向麥加的方向，並準備禮拜時間表及拜毯。

住宿房間不能掛畫和雕塑，另也不能有佛經、聖經，還要要注意的是衛浴設備，穆斯林上完廁所都要淨下。

西拉雅國家風景區管理處去年引進穆斯林旅遊客源已突破20多萬人次，鼓勵更多業者一起加入共同爭取商機。國際穆斯林觀光產業聯合發展協會指出，三間旅宿業都有絕美自然風光，也分別提供不同型態的旅遊體驗。

取得穆斯林友善認證，必要符合項目：

一、環境管理

(1). 可於室內或室外提供安靜乾淨的禮拜空間。

(2). 房間: 淨下設施(手充器或免治馬桶)、拜毯(依房型人數提供)、禮拜方向指標、不提供含酒精的飲料或點心。

(3). 若有養寵物狗，遊客在現場時應上鍊，避免寵物驚擾遊客。

(4). 環境指標應以圖示或加註英文。

(5). 相關住宿規範或服務範圍應提供英文版本，避免溝通不順暢起爭端。

(6). 提供穆斯林簡餐服務(早餐/中餐/晚餐)，並提供穆斯林菜單(標示Halal肉類與不含酒精成分調味料)。

(7). 穆斯林遊客專用餐具另外放置，避免一般遊客誤拿。

二、食材採購與保鮮

(1). 非清真肉品需分隔與清真食材(Halal認證肉品、調理包、調味料，海鮮、蔬菜)分層管理與保存。

三、廚房設備管理及餐點烹調方式

(1). 須準備專屬鍋具、鍋鏟、砧板、刀具(生食、熟食)、菜瓜布、專用或免洗餐具、分層冷藏、保鮮盒、儲物櫃放置專屬廚具。以上物品應有明顯標示與一般廚具區隔。

(2). 餐具應放置專屬儲放位置以及貼有識別圖示，避免誤用。

(3). 如果是已經使用過的廚房、炊具、餐廚具，需進行穆斯林清洗方式或購置全新品。

(4). 烹飪穆斯林餐點時，應錯開與非清真食材的烹調時間。

(5). 餐點內禁止用料理酒烹調、禁止使用任何跟豬相關的原料或衍生物。

選擇性符合項目:

為加強遊客友善服務之提供，應符合下列規範:

(1). 強化英語化環境 (官網、DM、服務介紹、房間介紹、周遭景點介紹等)

(2). 提供穆斯林工作者禮拜空間與符合宗教需求的餐點