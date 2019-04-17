兩岸農業合作論壇 張麗善行銷雲林良品

2019-04-17 18:10 中央社 雲林縣17日電



2019兩岸（四川）農業合作論壇今天在雲林縣登場，雲林縣長張麗善表示，希望藉此打開彼此行銷通路，建構計畫性生產及市場管道，行銷優質的「雲林良品」。

第6屆兩岸（四川）農業合作論壇，今天在雲林縣劍湖山渡假大飯店舉行，張麗善、旺旺集團副董事長胡志強（前中國國民黨副主席）、前農委會主委陳保基、四川省人民政府副省長堯斯丹、四川省委副秘書長張為人、四川省台辦副主任張軍等人出席。

張麗善致詞表示，兩岸農業合作論壇自2014年首屆舉辦以來，已成為兩岸農業交流合作的機制性論壇、兩岸交流合作的典範，今年以「友善大地，永續農業」為主題，希望為雲林、台灣優質的農產品爭取更多銷往對岸及世界的機會。

她說，今年初透過台灣雲林農產物流公司與成都舞東方集團合作，將雲林古坑出產的茂谷柑首航至成都，期望將來兩岸無論是經貿、文化還是農產品，都能夠搭建永續合作機制，在雙方互惠的原則下，打開彼此行銷通路，建構計畫性生產及市場管道。

張麗善指出，雲林縣是農業大縣，她上任後，以推動「雲林良品」為主要政策目標，透過科技智慧提升農業精緻度，更將文化創意概念導入農產品中，以增加農產附加價值。

堯斯丹致詞表示，希望透過這次交流、探討與實地考察，學習和汲取台灣現代農業智慧與經驗，這次四川方面也組成採購團，希望優質農產品能讓兩地民眾共同享用，他相信在兩地的共同努力下，農業合作交流必將提升到新的高度。

胡志強致詞強調，「論壇成功，不如互相往來」，拜託張麗善率團到成都看一看，四川是「天府之國」，與台灣農業第一大縣交流、撞擊之後，會發出什麼火花，他不知道，「但一定是光明的希望」。