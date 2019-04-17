超崩潰！高中男喜歡男同學卻被閨蜜出賣放上IG

2019-04-17 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



「阿清」是高二男孩，被媽媽帶來門診，阿清低著頭一句話都不說，媽媽則是又急又氣地要求醫師好好導正阿清。醫師請媽媽暫時離開診間，阿清才拿出手機，秀出截圖給醫師看。原來阿清喜歡上隔壁班男同學，忍不住告訴了「閨蜜」，卻被閨蜜放上IG而傳遍全班，還被留了許多嘲諷留言，之後阿清開始頻頻請假不去上學。

醫師要解決的不僅是阿清心中的自我認同、受挫、拒學，還有家長的期待、親子相處，種種問題。

成大醫院精神部醫師戴瀅純指出，在精神科門診中，一直不乏帶著類似議題而來的個案，但現代醫學早已確認非異性戀之性傾向、性別認同及伴侶關係，並非精神疾病，亦非人格發展缺陷；因此，在精神醫療中，亦不會進行對性傾向或性別認同的轉化或扭轉治療。

從2018年大選公投中的性別平等教育與同性婚姻法案，到2019年的第748解釋施行法，多元性別議題在台灣引發了經濟、醫療、教育、宗教各層面的討論，一方面促進了全民對於同志族群的認識，當然也不可避免形成了歧見與傷害，在公投之後，問題也變得更為尖銳急迫。

戴瀅純表示，在精神科門診中常遇到的同志議題包括：對自我性傾向與性別認同的質疑、向家人出櫃後的撕裂、因性別特質遭受排擠霸凌、性別不安與變性需求，及希望藉由醫療改變兒女性傾向或是改變父母想法等。也有許多是帶著情緒困擾求診，卻無法明言困擾背後的性別議題，這樣的抗拒，除了與個案本身情緒狀態有關，也可能是生活經驗、社會氛圍、汙名化、負面的就醫經驗、對醫療不信任等多重因子層層疊疊而致。

針對因性傾向、性別認同、性別特質等問題主動或被動就診的個案，戴瀅純表示，精神醫療通常會進行基本評估，如學業職業功能、情緒狀態、行為表現、同儕與社會關係，並進一步探索性別的認同與角色，處理汙名化烙印和弱勢壓力造成身心的影響，減低個案非理性的恐懼、自責、羞愧，以促進自我意象與復原的能力。同時也會了解家庭成員互動與階級關係，協助向家人開啟溝通對話的管道，減少對於關係的傷害，同時也轉介合適的支持資源。

若個案為兒童青少年族群，更會向家長強調：兒童青少年身心健康的成長，需要家長鼓勵其自我肯定，尊重其性傾向與認同的發展，協助其免除恐懼、暴力與歧視的侵害；尤其要注意因性傾向與性別特質而遭受霸凌的經驗，對於成年期的精神健康有顯著的負面影響，包括憂鬱、焦慮、自殺風險、人格障礙等，更需要家長與學校、師長的合作，及社會與政策的共同介入。

同志族群的性傾向與性別認同本身並非精神健康問題，研究也指出，若同性戀、雙性戀、跨性別族群的相關政策權益受到保障，其精神疾病罹患率會下降。戴瀅純建議，若同志族群面對情緒、疾病、家庭、出櫃、認同等議題有所困擾，不確定是否求醫時，可考慮先尋求社會團體的資源，如台灣同志諮詢熱線協會；若需要精神醫療時，再根據本身議題、願意揭露程度、需要保密的內容與對象，就醫便利性等，找尋適合自己的醫師，建立足夠信任，才能接受切合需求的醫療介入。