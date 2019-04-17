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嘉義地政行動列車下鄉 請謄本等服務就近可辦

2019-04-17 16:39聯合報 記者卜敏正╱即時報導

為落實為民服務精神，嘉義縣各地政事務所自今日起，主動出擊延伸服務據點，推出「地政服務行動列車」，有四個地政事務所定期一周一村里巡迴服務，與民眾意見溝通並協助建議事項解決，目標一年半完成全縣357村里巡迴服務。嘉義縣長翁章梁今天在縣府中庭舉行啟動記者會。

嘉義縣是農業縣且幅員廣大，老年人口比重更為全國第一，民眾為了辦理地政業務，需到土地所轄地政事務所詢問相關問題，往往路途遙遠、舟車勞頓。為了讓民眾能就近享受公部門提供的便民措施，降低時間交通成本，因此縣政府「化被動申請為主動服務」直接深入村里，提供民眾更方便的服務，藉以幫助解決偏鄉土地問題。

翁章梁表示，此「地政服務行動列車」專案，結合國立中正大學法律服務社學生，公部門與學界結合，共同推動地政服務在地化。服務內容不只是諮詢與宣導，更涵蓋地籍謄本申請、實價登錄、查詢公告土地現值，與地籍圖資、簡易案件收件等多項便民措施。

縣府地政處表示，本規畫案以「主動下鄉」、「巡迴駐點」、「在地服務」三大為民服務精神，啟動「地政服務行動列車」，積極下鄉到各個村里。首站將以溪口、義竹、中埔、番路等四個鄉鎮開始，現場邀請到中正大學法律服務社指導教授王正嘉、社團法人嘉義縣地政士公會葉建志理事長等人，以接地氣方式深入各個偏鄉，提供縣民更優質服務與品質，歡迎民眾多加利用。

嘉義縣長翁章梁及多名縣議員、鄉鎮長，今天在縣府中庭舉行「嘉義地政行動列車下鄉」啟...
嘉義縣長翁章梁及多名縣議員、鄉鎮長，今天在縣府中庭舉行「嘉義地政行動列車下鄉」啟動記者會。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁今天在縣府中庭舉行「嘉義地政行動列車下鄉」啟動記者會。記者卜敏正／...
嘉義縣長翁章梁今天在縣府中庭舉行「嘉義地政行動列車下鄉」啟動記者會。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁及多名縣議員、鄉鎮長今天在縣府中庭舉行「嘉義地政行動列車下鄉」啟動...
嘉義縣長翁章梁及多名縣議員、鄉鎮長今天在縣府中庭舉行「嘉義地政行動列車下鄉」啟動記者會。記者卜敏正／攝影
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列車翁章梁中正大學
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