體驗看到真毒品、嗅到真毒氣 中國信託反毒北港起跑

2019-04-17 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「反毒從這裡起跑！」為讓民眾認識毒品、共同反毒，中國信託反毒教育基金會結合雲林地檢署等司法單位，今天下午在雲林縣北港高中舉辦「反毒路跑」，除展示毒品危害圖片，更陳列大麻、安非他命等毒品及毒品氣味體驗，讓大家真切了解毒品而反毒，學生參加反毒路跑及抽獎，寓教於樂，場面熱滾滾。

這場反毒路跑由法務部保護司副司長張云綺、雲林縣長張麗善、中信反毒基金會執行長張治平、雲林縣檢察長郭永發、雲林縣聯絡處督導吳智泰、北港高中文教基金會董事長吳源昌及北港高中校長傅國樑等人，共同施放反毒汽球並主持鳴槍起跑儀式。

中信反毒基金會執行長張治平說，鑑於毒品在校園中日益氾濫，戕害國家幼苗，特在北港高中舉辦這場大型的反毒，同時為讓大家從認識毒品拒毒，也推出試毒、釋毒、嗜毒、識毒、噬毒、視毒及識毒與不嗜毒等展區，透過視覺、嗅覺的實際體驗，以模型結合影像及3D等方式呈現接觸毒品後的人生百態，希望讓民眾從識毒、知毒而反毒。