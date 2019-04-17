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台南市取締違章工廠 黃偉哲：查報不力區公所連帶處分

2019-04-17 15:24聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

「工廠管理輔導法」修正中，將輔導舊有違章工廠合法化，但仍有新的違章工廠興建中，台南市長黃偉哲今天表示針對農地興建中違章工廠，市府一定會強勢執行，各區也要將農地興建中違章工廠查報列為考核項目，如查報不利，區公所將連帶處分，台南市會與中央共同推動，達成「拚經濟、護就業、顧環保、守農地」的目標。

黃偉哲指出，經發局、都發局與水利局務必要協調彼此業管範圍，以妥善因應此次修法方向；此外，各區區長也要將農地興建中違章工廠查報列為考核項目，如查報不力，區公所將連帶處分，一定要在工廠興建之初就要有強勢作為，才可以避免興建後產生更多問題。

經發局局長蕭富仁指出，台南市列管未登記工廠家數約3100家，經發局目前的做法是透過聯合稽查管理、輔導就地合法、補辦臨時工廠登記、輔導遷廠４個項目輔導。聯合稽查管理是以高汙染工廠64家、食品廠90家為主，107年度稽查總共424家。

輔導就地合法則是依據產業創新條例，以及經濟部公告特定地區整體變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫審查作業要點來辦理，蕭局長指出，目前已有3家核准，申請中的則有10家。

蕭富仁表示，有關補辦臨時工廠登記，申請條件是97年3月14日前既有的未登記工廠，只要是屬低汙染性質，在輔導改善後，並符合環保、消防、水利、水保法規規定的工廠，就可以補辦，目前核准769家，至109年6月2日期間免依土管、建築法令處罰之規定。經發局也積極輔導遷廠，以進駐新吉工業區為例，蕭局長指出，將未登記工廠列第一優先申購序位，已有23家廠商進駐，面積為6.88公頃。

經發局表示，這次經濟部修訂工廠管理輔導法，訂定「3大類型」處理原則，以全面納管，就地輔導為目標，草案已於3月29日送請立法院審議，市府配合修法提出6大因應措施，包括全面盤點、輔導登記、土地合法化、輔導遷廠、停水電及拆除、農地興建中建物管理。

經發局指出，農地上興建中違章建物，區公所未來將落實查報，以遏止未登記工廠增加，減少社會資源浪費，並呼籲企業設廠應遵守土管及建管法規，落實合法永續經營。

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