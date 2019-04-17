西拉雅三家旅宿取得「穆斯林」認證 爭取觀光商機

2019-04-17 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



配合政府推動的新南向政策，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，輔導區內台糖尖山埤江南渡假村、仙湖休閒農場、儷景溫泉會館，取得馬來西亞伊斯蘭大學所發之穆斯林友善旅館認證，今天舉行成果發表會，處長張隆城表示，穆斯林旅遊客源去年已突破20多萬人次，鼓勵更多業者一起加入共同爭取商機。

國際穆斯林觀光產業聯合發展協會指出，本次取得認證的三間旅宿業者皆有絕美自然風光，也分別提供不同型態的旅遊體驗：台糖尖山埤江南渡假村有獨具特色的湖光水色與畫舫遊湖；仙湖休閒農場擁有豐富農稼與生態；儷景溫泉會館提供世界級泥漿溫泉，都對穆斯林旅客很有吸引力，取得認證後，旅行社就可提供國際穆斯林旅客更多元的遊程安排。

穆斯林友善旅館認證是協助業者提供符合穆斯林生活型態的服務，重點包含餐飲與房間設備，例如提供不含豬肉或酒精的餐食、肉類食材必須取得清真認證、有專屬餐廚具；房間內備有拜毯、標註禮拜方向（麥加）、浴室內有淨下設施等，台糖尖山埤江南渡假村、仙湖休閒農場、儷景溫泉會館三家業者在分享時也指出，一開始會覺得很困難但實際做後就不會，重點是讓「穆斯林旅客覺得台灣是友善的觀光地區」。

西拉雅國家風景區管理處張隆城處長表示，全球穆斯林人口有18億，一成人口出國觀光就有1.8億人，商機超過一兆，以往都選擇到日本和韓國，但台灣自然人文也很有觀光吸引力，如何爭取穆斯林客源，是重點工作，協會從去年初開始多次到現場輔導，業者充分了解穆斯林旅客生活習慣及飲食需求，已經準備好迎接各國的穆斯林旅客，將臺灣的觀光軟實力發揚到國際。