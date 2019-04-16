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台南特色公園 遊具燙、滑梯太斜…玩得不安心

2019-04-16 23:06聯合報 記者鄭維真／台南報導

台南市大恩特色公園上月啟用，以飛行主題吸引家長帶孩子來玩，許多人到場才發現位在公墓、砂石場旁，沒有遮蔭處，擔心孩子吸入過多塵土，天氣太熱也怕孩子曬傷、燙傷；剛完工的明和特色公園也被認為安全有疑慮，工務局表示會盡快檢討改善，讓孩童玩得安心。

台南市南區大恩特色公園沒有遮蔭處，天氣熱時容易造成孩童曬傷或燙傷。 圖／聯合報系...
台南市南區大恩特色公園沒有遮蔭處，天氣熱時容易造成孩童曬傷或燙傷。 圖／聯合報系資料照片
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「遊具太燙，白天不適合帶孩子來！」張姓家長日前獲悉大恩公園有多種飛行主題的遊樂設施，利用假日帶兒子來玩，結果因天氣熱，遊具溫度高，怕兒子燙傷就不敢讓他玩，原本還帶點心要來野餐，但沒有任何遮蔭，擔心曬傷，最後敗興而歸。

議員陳怡珍指出，大恩公園旁就是砂石場，有家長擔心空品問題，無法放心讓孩子玩太久，附近還有公墓。議員呂維胤說，應增設遮陽設施，挑選適合孩童皮膚的沙地質地，並在沙池外增設一道門，防止貓狗進入。

明和公園巨大的水管造型滑梯成為公園特色，因斜度大，孩童直接落地易摔傷。 圖／台南...
明和公園巨大的水管造型滑梯成為公園特色，因斜度大，孩童直接落地易摔傷。 圖／台南市議員陳怡珍提供
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另外，剛完工的南區明和公園雖融入地景設計，但最具特色的水管造型巨大溜滑梯卻被家長抱怨斜度太大，危險性高，若沒有在出口端接住小朋友，容易直接甩出去造成傷害，有市民建議要再延伸尾端滑梯，增加緩衝。

南市府工務局副局長王建雄表示，會速對各種缺失檢討改善，初步規畫在大恩公園旁設綠籬，減少沙塵飛揚、讓民眾有遮蔭，也可以遮擋墓地。

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