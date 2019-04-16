嘉義市年底導入智慧科技執法 中山路先行試辦
根據嘉義市警察局交通隊統計，中山路上月取締違規達594件，嘉義市交通處預計今年花350萬元導入智慧執法系統，將嘉義火車站到噴水圓環的中山路上加裝感應裝置並24小時監視，一旦汽車在不該停下的地方停駐，系統將會記錄車牌、事後開出罰單，預計年底上路。
嘉義市議會臨時會今天審理市府今年度追加減預算，交通處規劃今年在嘉義火車站到民生北路導入智慧執法系統，在地面加裝感應裝置並24小時監視，有市議員們認為，違規停車以民生北路到噴水圓環居多，但也有市議員覺得擴大實施範圍，最後決議實施範圍從嘉義火車站到噴水圓環，總預算為350萬元。
嘉義市區重要道路上經常有鴐駛人坐在車上、讓車內乘客下車辦事，停等的車輛打著雙黃燈、大辣辣地並排、違規停車，一遇到警方取締、驅離，一踩油門就離開。嘉義市交通處長鄭君健指出，占據車道影響他人的權益，更有可能引發車禍造成他人生命財產的損失。
嘉義市長黃敏惠在臉書發布「導入智慧執法系統」一文後，網友提出車位不足的問題，鄭君健表示，車位不足不應是違規的藉口，市府將加強大眾運輸系統，「處罰是不得已的手段」，智慧執法更不可能深入嘉義市的大街小巷，最重要的是嘉義市的用路人、駕駛人，能否徹底的改正自己的駕駛習慣。
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