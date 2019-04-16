守護偏鄉愛心巧手 醫師林杏佳獲兒科新銳獎

2019-04-16 17:59 中央社 雲林縣16日電



台大醫院雲林分院小兒部主治醫師林杏佳以「我不做，誰做」當仁不讓精神，投身雲林早產兒及嬰兒心臟病治療而榮獲得今年台灣兒童醫療貢獻獎的「兒科新銳獎」，地方傳為佳話。

台大醫院雲林分院今天發表成果，分享林杏佳榮獲第八屆台灣兒童醫療貢獻獎「兒科新銳獎」的喜悅。面對這份肯定，林杏佳說出「如果我不做，誰做」心情。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁指出，他自2年前起與總院王主科教授指導林杏佳，在雲林分院執行兒童及成人先天性心臟病心導管手術，在心導管室同仁共同努力下，接受治療病患年齡從早產兒到60多歲、體重從1000公克到100公斤都有。

林杏佳說，病例中年紀最小的是出生體重僅1000公克的極度早產兒，因為開放性動脈導管導致心臟擴大及呼吸衰竭，出生12天成功放置心導管關閉器栓塞，這是雲林地區首例，過去類似早產兒心導管手術，只有在醫學中心級醫院才能執行。

他指出，此病例心臟大小僅3公分，約如乒乓球，心血管寬約1.5至2釐米，約如原子筆的筆蕊大小，加上皮膚發育不全，增加難度，手術時間是成人的2倍，拜心導管微創手術日益精進之賜，得以成功。

他說，另一個病例是9個月大嬰兒，出生不久檢查明顯聽到心雜音，超音波發現冠狀動脈異狀，追蹤過程冠狀動脈開口不斷擴大至1公分，體重成長緩慢，心衰竭跡象明顯，經放置冠狀動脈瘺管後，心雜音消失，心衰竭狀況漸獲改善。

林杏佳表示，自民國106年8月派任到雲林分院服務後，發現雲林除地理位置偏遠，醫師人力、醫療硬體及經費、他科醫療支援等，與總院是截然不同環境，因為挑戰多，讓他萌生「如果我不做，誰做」的當仁不讓使命感，即使每周搭乘高鐵往返南北也樂此不疲，能獲獎是醫院同仁的團隊合作成果。