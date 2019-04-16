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4公斤黃金打造華麗金冠 武德宮財神爺生日花百萬換新帽

2019-04-16 17:07聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

本周五是天官武財神3777年聖誕，國內財神的祖廟雲林縣北港武德宮迎接財神聖誕，花了600萬元大手筆為五路財神「換新衣添新帽」，請來台南神冠鑄金大師蘇建安用重達4公斤的純黃金，打造5頂精緻華麗的金冠，送給財神當生日禮物，今天敬冠儀式莊嚴隆重，換上金冠的五路財神，也讓神殿金光閃閃，充滿喜氣。

武德宮主委林安樂也透露尋找金冠匠師的巧妙過程，他說，去年廟方著手籌劃祝壽事宜，因五路財神的銀冠神衣已舊，決定為財神換上金冠，當時提報3位知名匠師讓武財公評選，結果均未被選上，第二次找了7位匠師，結果蘇建安獲選，蘇建安大師的工藝早已譽滿全台，屢受文化部肯定，是台灣工藝之家與大墩工藝師資格。

林安樂說，後來更發現早在5年前武德宮分靈的「福山宮」曾出過鸞文就擇定蘇大師，當時鸞文是「天冠銀帽蘇巧功、官戴莊嚴建威隆、武財極坤安鎮後、財可廻捨大智人、神謝昭德師揚名」每句的第五字為「蘇建安大師」，可說是無巧不成書。

今天廟方舉行「敬冠儀式」，團拜後，由蘇建安大師新為五路財神換上金冠，5頂金冠總重102兩約4公斤的金塊熔鑄而成，造價合計達600萬元，平均每頂也達百萬元，帽冠金亮華麗，鑄工細緻，可說是國內少見的神帽金冠。

蘇建安說，以繁複的抽絲工法，按設計圖騰，逐一打造金冠的基礎構件，再由武財公指示的樣式，慢慢鑲製而成，附有元寶、金龍等武德與天官意象，透過蜻蜓點水技法，展現精細雅致之美。

值得一提的是，冠珠以青、赤、黃、白、黑五方的主色表彰五路武財神，由承作玉石數十年的武德宮副主委林俊雄獻藝，讓金冠更顯光彩奪目，巧奪天工的搭配，堪稱台灣頂級金冠之作。

「就是要讓財神爺開心過生日！」林安樂說，希望武財公會喜歡，也歡迎信眾本周五一同來為武財神慶生，共沐神恩！

北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（右）用4公斤黃金為五路財神打造...
北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（右）用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮...
北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠，工法細...
北港武德宮大手筆以600萬元，用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠，工法細緻，華麗氣派。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠，作為財...
北港武德宮大手筆以600萬元，用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠，作為財神爺的生日禮物。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（左）用4公斤黃金為五路財神打造...
北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（左）用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（右）用4公斤黃金為五路財神打造...
北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（右）用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠，作為財...
北港武德宮大手筆以600萬元，用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠，作為財神爺的生日禮物。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮...
北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（左）用4公斤黃金為五路財神打造...
北港武德宮大手筆以600萬元，延聘鑄金大師蘇建安（左）用4公斤黃金為五路財神打造閃亮亮的純金金冠。記者蔡維斌／攝影
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北港
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