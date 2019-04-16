阿里山林業鐵路復停靠鹿麻產站 居民樂迎客

2019-04-16 16:31 中央社 嘉義縣16日電



阿里山林業鐵路今天起恢復停靠鹿麻產車站，車班停靠時，居民除在車站合唱客家歌謠迎客，並提供在地美食，要用竹崎地方特色及熱情讓遊客留下深刻印象。

鹿麻產車站今天恢復停靠後，即有正班車、專開列車停站。阿里山林業鐵路及文化資產管理處於上午正班車停靠時，在車上分送特製麥芽餅等美食；另載送北部遊客的專開列車抵達時，竹崎高中陶笛隊在現場表演，鹿滿社區發展協會還準備在地美食，並一同舉牌合唱客家歌謠歡迎。

林業鐵路及文化資產管理處表示，「鹿麻產」為「鹿滿」社區舊名，早年因當地處處可見梅花鹿而得名，車站沿用舊名是為了讓遊客認識在地文化。

鹿麻產車站為林鐵平地線三處木造車站之一，自民國71年11月起不再停靠火車，還曾面臨拆除命運；在各界努力下，93年起陸續完成車站及站長宿舍整修，復於96年7月起在例假日行駛蒸汽、檜木定期列車；97年3月因故又停駛迄今。這36年來僅有這9個月，遊客才有機會一睹風采。

林業鐵路及文化資產管理處指出，鹿麻產車站為日式檜木建築，周邊有2間木造站長宿舍，建築美學精緻典雅，與鄰近客家菸樓互相輝映；鹿麻產車站旁的滿竹自行車道從車站沿著鐵道通往竹崎車站、竹崎親水公園，全長約2.5公里，沿途可欣賞鐵路文化及田野風光，並享受追逐火車樂趣。