法國聖母院大火受關切 嘉縣配天宮遭火劫後浴火重生

2019-04-16 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，災後廟方除加裝防煙火偵測器，並加強廟內外防火巡 查。資料照片 分享 facebook 法國巴黎世界遺產聖母院大火，古蹟安全保護議題受關切； 嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，經2年修復整建完成，浴火重生，全台唯一以樸仔樹雕刻鎮殿媽祖，重新彩粧上色，風華再現，目前值媽祖聖誕進香期，災後廟方除加裝防煙火偵測器，並加強廟內外防火巡查。

雲林縣福天宮社口媽依往例前往配天宮進香前一週，遶境廟轄村落，社口媽定19日出發到配天宮進香， 配天宮董事長黃清田說，19日上午8點半，縣長翁章梁將率地方人士及配天宫董監事，在北港大橋嘉縣橋頭，歡迎社口媽進香團，20日晚間11點舉行祝壽大典。

337年歷史配天宮，2013年3月26日遭火劫，山川、正殿與左右過水廊受災，縣府與廟方爭取文化部修復，文化部與縣府負擔49%、廟方自籌51%經費，合計逾7000萬元，委託建築、石雕、古蹟、門神彩繪等各領域專家共同修復。

文化觀光局指出，配天宮火災後，依據文資法啟動緊急搶救，同年底完成緊急支撐、結構檢測、文物清理保存及建築物緊急搶救，修復石作、泥塑神像、油漆彩繪、門神彩繪、交趾陶及剪黏泥塑等7大項，由配天宮委託各領域專業人士重建，修復最大挑戰不是技術，而是災後修復觀念建立。

古蹟廟宇不僅具備建築工藝之美，更是歷史載體，為將火災緊緊牢記，在文資學者張嘉祥、蘇明修等建議下，局部保存火災痕跡，讓配天宮成為嘉義歷史大事記之一。黃清田說，樸仔樹雕刻鎮殿媽祖，重新彩粧上色，正殿樑柱、供桌椅及龍柱，全部採用台灣紅檜及觀音石材，請台灣匠師記錄傳承台灣傳統工藝技術。