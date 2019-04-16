親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

法國聖母院大火受關切 嘉縣配天宮遭火劫後浴火重生

2019-04-16 14:55聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，災後廟方除加裝防煙火偵測器，並加強廟內外防...
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，災後廟方除加裝防煙火偵測器，並加強廟內外防火巡 查。資料照片
分享
法國巴黎世界遺產聖母院大火，古蹟安全保護議題受關切； 嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，經2年修復整建完成，浴火重生，全台唯一以樸仔樹雕刻鎮殿媽祖，重新彩粧上色，風華再現，目前值媽祖聖誕進香期，災後廟方除加裝防煙火偵測器，並加強廟內外防火巡查。

雲林縣福天宮社口媽依往例前往配天宮進香前一週，遶境廟轄村落，社口媽定19日出發到配天宮進香， 配天宮董事長黃清田說，19日上午8點半，縣長翁章梁將率地方人士及配天宫董監事，在北港大橋嘉縣橋頭，歡迎社口媽進香團，20日晚間11點舉行祝壽大典。

337年歷史配天宮，2013年3月26日遭火劫，山川、正殿與左右過水廊受災，縣府與廟方爭取文化部修復，文化部與縣府負擔49%、廟方自籌51%經費，合計逾7000萬元，委託建築、石雕、古蹟、門神彩繪等各領域專家共同修復。

文化觀光局指出，配天宮火災後，依據文資法啟動緊急搶救，同年底完成緊急支撐、結構檢測、文物清理保存及建築物緊急搶救，修復石作、泥塑神像、油漆彩繪、門神彩繪、交趾陶及剪黏泥塑等7大項，由配天宮委託各領域專業人士重建，修復最大挑戰不是技術，而是災後修復觀念建立。

古蹟廟宇不僅具備建築工藝之美，更是歷史載體，為將火災緊緊牢記，在文資學者張嘉祥、蘇明修等建議下，局部保存火災痕跡，讓配天宮成為嘉義歷史大事記之一。黃清田說，樸仔樹雕刻鎮殿媽祖，重新彩粧上色，正殿樑柱、供桌椅及龍柱，全部採用台灣紅檜及觀音石材，請台灣匠師記錄傳承台灣傳統工藝技術。

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，經2年修復整建完成，浴火重生。記者魯永明／...
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，經2年修復整建完成，浴火重生。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，災後廟方除加裝防煙火偵測器，並加強廟 內外...
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，災後廟方除加裝防煙火偵測器，並加強廟 內外防火巡 查。資料照片
分享
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，經2年修復整建完成，浴火重生，全台唯一以樸...
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮6年前遭火劫，經2年修復整建完成，浴火重生，全台唯一以樸仔樹雕刻鎮殿媽祖，重新彩粧上色，風華再現。記者魯永明／攝影
分享

衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

追劇神器遭封殺！機上盒侵犯著作權重罰2年或50萬罰金

2019-04-16 15:41

聖母院翻修起大火 台灣古蹟則多毀於縱火

2019-04-16 15:48

【重磅快評】最愛開工典禮的蔡政府這次怎麼靜悄悄？

2019-04-16 14:41

一張圖看各縣市節能家電補助 先買後退要等修法後

2019-04-16 14:31

企業設置臨時照顧空間 最高補助20萬

2019-04-16 14:24

設計專利權保護期間 延長為15年

2019-04-16 14:23

林明溱向中火求償 盧秀燕：不排除跟進

2019-04-16 14:20

著作權法三讀 追劇神器侵權最重判2年

2019-04-16 14:19

古蹟防火 消防署著眼2方面

2019-04-16 13:49

核二廠2號冷卻水泵跳脫 原能會：歲修停機中安全無虞

2019-04-16 12:44

調解委員今進長榮訪視 空服員工會籲莫被資方牽鼻走

2019-04-16 11:24

唐鳳債務逼近2000萬 公平會主委房產加土地近30筆

2019-04-16 11:13

新「著作權法」三讀通過 「追劇神器」喪鐘響起？

2019-04-16 11:10

林明溱向中火求償 盧秀燕：不排除跟進

2019-04-16 11:08

保護產創成果 「專利法」修法三讀有哪些重點？

2019-04-16 11:05

農業超限戰！面對資訊癱瘓 鄉民如何自救？

2019-04-16 10:37

專利法三讀 放寬專利分割期限 設計專利權延長為15年

2019-04-16 10:06

新法上路／機上盒等線上侵權 最高罰50萬或處2年以下

2019-04-16 10:04

助林農產業化 獎勵不限20年

2019-04-16 00:28

嘉義先期轉運中心2樓成蚊子館 監院糾正2機關

2019-04-15 20:06

長照扣除額確定納入排富條款 政院明與綠委做最後溝通

2019-04-15 18:11

政院第二波防假消息修法 有望本周四啟動

2019-04-15 17:56

造林政策大變革！獎勵不限20年疏伐、產銷、友善納補償

2019-04-15 16:03

廢核大遊行 環團邀蔡柯韓

2019-04-15 14:34

影／台電：中火1~4號機 已自主減產50％

2019-04-15 14:33

影／史上最重！台中市府罰中火2千萬 不排除停工

2019-04-15 14:30

影／桃機周邊航空噪音補償金 取消60分貝界線

2019-04-15 14:28

警察維安能力 信心創新高

2019-04-15 14:19

為反恐 航警擬配衝鋒槍

2019-04-15 14:19

酒駕、毒駕再賴著不繳罰款 當心車輛及不動產被查封

2019-04-15 14:07

台中環保局硬起來 中火重罰2000萬

2019-04-15 13:46

建築師王大閎「虹廬」 文資會通過登錄為歷史建築

2019-04-15 13:00

427廢核遊行 環團要柯文哲侯友宜表態核安核廢

2019-04-15 12:59

影／地方負擔罰鍰刷卡手續費？陳美伶：從未討論過

2019-04-15 12:49

停止補助熱水器 太陽能業者立院陳情

2019-04-15 12:48

中火廢水超標遭重罰 台電：1-4號機自主減產一半

2019-04-15 12:20

台劇作為文化國防 談《與惡》及《國際橋牌社》

2019-04-15 12:14

重罰兩千萬元 台電：痛定思痛改進

2019-04-15 11:33

台灣「接收境外假資訊」世界第一 調查怎麼做？

2019-04-15 10:41
看更多

熱門文章

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

2019-04-16 09:00

是否參選總統？ 郭台銘：這幾天做決定

2019-04-16 08:43

郭台銘參選2020？ 韓國瑜：若郭參選總統人心震撼

2019-04-16 00:50

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

2019-04-16 12:52

凸顯鬼混論？謝金河：韓國瑜為何用人均GDP讀台灣經濟

2019-04-16 07:46

郭台銘若當總統 學者：他受得了嗎？

2019-04-16 10:26

韓國瑜砲轟大巨蛋沒處理好 柯Ｐ認同：他講得對

2019-04-16 11:38

哽咽盼五代同堂 郭台銘：台灣需要安定和平環境

2019-04-16 11:16

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2019-04-15 22:48

角逐2020總統大位？ 郭台銘鬆口：這兩天決定

2019-04-16 09:35

阿扁氣色佳 醫師神辯護「只好了政治這塊」 藍營快抓狂

2019-04-16 10:00

談我的高雄之路 韓國瑜史丹福大學演講全文

2019-04-16 07:02

賴清德說別吃統麵 惹怒韓粉還扯上泡麵之爭！

2019-04-15 18:51

韓冰姊弟 為何曾讓李佳芬決定「把自己關廁所」

2019-04-16 08:00

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01

郭台銘考慮選總統 妻子曾馨瑩：不贊成

2019-04-16 12:21

蔡賴之爭 孫大千：民進黨為捍衛小英不惜犧牲民主價值

2019-04-16 09:26

國民黨擬改民調徵召 朱立倫、王金平有話說…

2019-04-16 00:34

【重磅快評】郭台銘考慮選總統，藍綠怎接招？

2019-04-16 11:56

幕僚批韓國瑜「黃袍加身」 王金平：根本不是我的意思

2019-04-15 20:04

林靜儀批郭董用罵蕭美琴刷知名度 網友回酸

2019-04-16 15:05

郭台銘是否為黨員成羅生門？國民黨：未通知郭重登記

2019-04-16 13:00

郭台銘到底是不是黨員 國民黨傻傻搞不清楚

2019-04-16 12:22

陳菊：陳文成林宅血案是謀殺案 無關永久保密

2019-04-15 18:54

郭台銘選不選總統？ 半年來5大動作引高度關注

2019-04-16 11:18

郭董考慮參選 韓國瑜：模特兒上台 誰身材好一覽無遺

2019-04-16 14:21

蔡英文拚連任 前嘉義市社大校長呼籲英派放台灣一馬

2019-04-16 10:12

郭台銘若選總統？羅智強：民進黨打韓國瑜都成了空包彈

2019-04-16 11:55

震撼彈！黨內勸進選士林北投立委 羅智強評估中

2019-04-16 09:36

空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50

韓國瑜看兩蔣日記 最有興趣的是西安事變

2019-04-16 06:36

新「著作權法」三讀通過 「追劇神器」喪鐘響起？

2019-04-16 11:10

韓國瑜、郭台銘誰不好打？賴清德：讓最好的人帶領國家

2019-04-16 11:35

郭台銘：國防靠美靠不住

2019-04-16 01:01

又是統麵又是投誠麵 游梓翔：泡麵需要這麼政治嗎？

2019-04-15 22:14

郭台銘選總統？民調顯示：小輸韓國瑜、打平柯文哲

2019-04-16 13:12

葉匡時拜會奧克蘭市長 建立友好城市有譜

2019-04-16 05:43

張善政：蔡政府阻礙兩岸交流 換掉她！

2019-04-15 20:00

【即時短評】共機又繞台 目的為何？有什麼新哏？

2019-04-15 23:09

觀察站／共機秀肌肉 敲山震虎警告台美

2019-04-16 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top