「如果我不做，誰做」 他守護重症兒獲兒科新銳獎

2019-04-16 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台大醫院雲林分院小兒部主治醫師林杏佳投入兒童及成人的先天性心臟病心導管手術，他每周往返雲林、台北，抱持著「如果我不做，誰做」的使命感，守護雲林重症新生兒，獲得今年台灣兒童醫療貢獻獎「兒科新銳獎」。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

台大醫院雲林分院小兒部主治醫師林杏佳二年前從台北總院被派到雲林分院，投入兒童及成人的先天性心臟病心導管手術，院長黃瑞仁說，他是全雲林唯一會做心導管的小兒心臟科醫師，他每周往返雲林、台北，抱持著「如果我不做，誰做」的使命感，守護雲林重症新生兒，獲得今年台灣兒童醫療貢獻獎「兒科新銳獎」。

今年31歲的林杏佳，二年前來到雲林分院，他發現雲林不僅偏遠，無論醫師人力、硬體、經費等，與台北總院截然不同，但他選擇勇敢挑戰，抱持著「如果我不做，誰做？」的使命感，每周南北往返，守護雲林兒童，去年被雜誌評選為小兒科好醫師。

他積極規畫雲林分院兒童加護病房、添購設備及各種心臟及重症儀器，提升兒科急重症的照護能力，並投入兒童及成人的先天性心臟病心導管手術，讓急重症兒童不必遠赴外地治療，把握珍貴黃金治療期。

他曾為體重只有1000公克的早產兒進行心導管手術，早產兒的心血管約1.5釐米，大約是原子筆筆芯大小，手術不易，需比成人手術多花兩倍時間，但他耐心完成該手術，也成為雲林地區首例。

黃瑞仁說，林杏佳是全雲林唯一會做心導管的小兒心臟科醫師，因為有他，小兒心臟病的患者不必舟車勞頓到外地求醫，在雲林就能獲得醫學中心水準的服務，他與有榮焉。