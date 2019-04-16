防國家古蹟火災 南市增設紅外線探測器偵測火焰

2019-04-16 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



維護國定古蹟防災，台南市消防局在孔廟增設紅外線三波長式火焰式探測器，可自動偵測60公尺外火焰後，啟動自動灑水設備，第一時間滅火。圖/台南市消防局提供 分享 facebook

法國巴黎聖母院大火，在消防人員全力搶救下，成功保住主體建築；台南市歷史古蹟及文物林立，消防局今天指出，為維護珍貴文物，除在國定古蹟孔廟、赤崁樓，祀典武廟及大天后宮，增設紅外線三波長式火焰式探測器，可自動偵測60公尺外火焰，啟動自動灑水設備，第一時間滅火，並舉辦搶救演練，加強消防人員搶救文物訓練。

法國巴黎聖母院本月15日傍晚發生大火，400多名消防人員在近４小時的搶救下，成功控制火勢，保住聖母院的主體建築及兩座鐘樓，教堂內的大部分藝術品也都完整無礙。

府城歷史悠久，古蹟林立，包括安平古堡、祀典武廟、赤崁樓、台南孔子廟、開基天后宮等，珍藏許多歷史文物，並曾在北區開基天后宮辦理強化古蹟防災管理及搶救研習演練，邀請學者專家，從文化保存兼具防火安全概念實施教育訓練。

台南市消防局指出，演練模擬火災初期，由古蹟場所內部人員及鄰近商家通報、滅火、文物搶救及人員疏散避難，轄區消防分隊到達現場後，進行災害狀況演練，並依支援戰力、戰技、戰術推演搶救車輛、器材及人員佈署情形，由大隊進行整體救災救護狀況演練。