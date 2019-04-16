親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大陸軟了？ 不把大馬當「盤子」 少收1600億原因是…

農業「超限戰」：資訊癱瘓 鄉民如何自救？

防國家古蹟火災 南市增設紅外線探測器偵測火焰

2019-04-16 11:10聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

維護國定古蹟防災，台南市消防局在孔廟增設紅外線三波長式火焰式探測器，可自動偵測6...
維護國定古蹟防災，台南市消防局在孔廟增設紅外線三波長式火焰式探測器，可自動偵測60公尺外火焰後，啟動自動灑水設備，第一時間滅火。圖/台南市消防局提供
分享

法國巴黎聖母院大火，在消防人員全力搶救下，成功保住主體建築；台南市歷史古蹟及文物林立，消防局今天指出，為維護珍貴文物，除在國定古蹟孔廟、赤崁樓，祀典武廟及大天后宮，增設紅外線三波長式火焰式探測器，可自動偵測60公尺外火焰，啟動自動灑水設備，第一時間滅火，並舉辦搶救演練，加強消防人員搶救文物訓練。

法國巴黎聖母院本月15日傍晚發生大火，400多名消防人員在近４小時的搶救下，成功控制火勢，保住聖母院的主體建築及兩座鐘樓，教堂內的大部分藝術品也都完整無礙。

府城歷史悠久，古蹟林立，包括安平古堡、祀典武廟、赤崁樓、台南孔子廟、開基天后宮等，珍藏許多歷史文物，並曾在北區開基天后宮辦理強化古蹟防災管理及搶救研習演練，邀請學者專家，從文化保存兼具防火安全概念實施教育訓練。

台南市消防局指出，演練模擬火災初期，由古蹟場所內部人員及鄰近商家通報、滅火、文物搶救及人員疏散避難，轄區消防分隊到達現場後，進行災害狀況演練，並依支援戰力、戰技、戰術推演搶救車輛、器材及人員佈署情形，由大隊進行整體救災救護狀況演練。

台南市消防局長李明峯說，豐富歷史古蹟建築是台南市的驕傲，消防局訂定古蹟建築防救災的相關政策：「台南市古蹟及歷史建築防救災指導綱領」、「國定古蹟防災中程計畫」，並於赤嵌樓、孔廟、武廟及大天后宮設置自主性防災設備，定期辦理消防搶救演練，運用硬體科技及防火管理軟體，領先全國的文化古蹟防災體系。

台南市消防局為維護國定古蹟防災，在孔廟等古蹟增設紅外線三波長式火焰式探測器，可自...
台南市消防局為維護國定古蹟防災，在孔廟等古蹟增設紅外線三波長式火焰式探測器，可自動偵測60公尺外火焰後，啟動自動灑水設備，第一時間滅火。圖/本報資料照片
分享

衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

影／街頭聚眾滋事頻傳 南警常訓加強防制演練

2019-04-16 09:43

廢棄垃圾掩埋場變太陽能發電場 民代要求開說明會

2019-04-16 09:32

影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56

不怕淹了 嘉縣添110台抽水機 7月抗澇

2019-04-16 00:08

嘉義縣府5招應變 不讓災難重演

2019-04-16 00:04

人禍？六輕氣爆 檢追源頭

2019-04-15 23:58

划舟攀岩比賽去 雲林特教生嗨翻

2019-04-15 23:52

嘉義車站沒電扶梯 不親民

2019-04-15 23:26

南市推動 求職履歷不貼照

2019-04-15 23:16

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix 第三代發揚美食文化

2019-04-15 22:24

嘉義火車站沒電扶梯 藍綠議員齊發聲

2019-04-15 20:29

不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11

顏面血管瘤從小被歧視 他創業是為了給傷友工作機會

2019-04-15 18:40

宮廟遶境衝突惹人厭 南警和廟方推行動公約自我管理

2019-04-15 17:12

台南學甲174線綠色隧道換新裝 旅人停駐體會悠閒

2019-04-15 16:36

影／防災新利器大型移動抽水機24小時運轉 嘉縣採購110台

2019-04-15 16:13

避免火災憾事重演 雲林創世號召幫植物人換防火門

2019-04-15 15:44

左鎮白堊節將展開 好吃好玩一次滿足

2019-04-15 13:55

勤學美甲肌腱炎 醫生勸說放棄仍拚一片天

2019-04-15 12:54

影／台南學甲慈濟宮遶境 數萬信徒祈求保生大帝庇佑

2019-04-15 12:03

阿里山林業遺跡集材柱再度發芽？ 鑑定是玉山假沙梨

2019-04-15 10:19

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

翻轉特教生 這間學校讓學生攀岩划獨木舟

2019-04-15 13:21

台南成為台灣第一個「履歷不貼照」友善城市

2019-04-15 12:50
看更多

熱門文章

影／醫護人員跪拜後 白沙屯媽祖鑾轎衝向醫院

2019-04-15 13:16

好大官威？迎媽祖煙火被沒收 彰化副議長嗆執法人員

2019-04-15 14:44

彰化縣最老化鄉鎮 大城善心人捐「賓士」服務家鄉長輩

2019-04-15 16:33

桃市府清大要蓋國際級醫學中心 鄭文燦賀陳弘簽合作書

2019-04-15 13:02

台南成為台灣第一個「履歷不貼照」友善城市

2019-04-15 12:50

北市敬老卡補助大縮水 遭議員砲轟敬老還是欺老

2019-04-15 15:56

黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12

影／銅鑼田中央有「龍貓伯公」 自然美景與電影龍貓輝映

2019-04-15 18:03

影／大甲媽祖回鑾下大雨 千里眼順風耳也穿雨衣

2019-04-16 08:52

影／基隆港才有的風景 盛世再臨兩公主一唱一和

2019-04-15 14:14

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

苗栗神經外科急診轉出多 百大良醫陳敏雄加入為恭團隊

2019-04-16 07:47

跟著群眾鑽媽祖轎底 2名法國人不確定為何鑽

2019-04-15 16:57

別變三寶！ 台北市「路口淨空」 33處加強取締

2019-04-15 12:03

影／北上向侯友宜學經驗 王惠美：彰化要推輕軌

2019-04-15 17:01

不再孤單！屏東潮州地方創生業者 攜手打團體戰

2019-04-15 15:55

露營小心 桃園113家露營地竟有九成八非法

2019-04-15 20:26

台61線房裡交流道19日封路施工 用路人注意改道

2019-04-15 13:02

陪大甲媽祖回鑾 柯文哲脫帽給93歲阿嬤粉絲看清楚

2019-04-15 13:28

宮廟遶境衝突惹人厭 南警和廟方推行動公約自我管理

2019-04-15 17:12

警察制服換新在即 中壢準備好了

2019-04-15 14:57

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix 第三代發揚美食文化

2019-04-15 22:24

影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56

嘉義火車站沒電扶梯 藍綠議員齊發聲

2019-04-15 20:29

2天取締110件車輛超速 大旗山地區駕駛人要注意了

2019-04-15 19:08

「第一鮪」每公斤價格怎麼算？原來是這三個原因

2019-04-15 15:41

不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11

台東利吉土地公脫單 信徒隆重為祂舉辦婚禮

2019-04-15 12:04

只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53

海大龍崗生態園區螢火蟲季 16日起線上預約賞螢

2019-04-15 15:24

影／輪椅阿公想鑽媽祖鑾轎底 刑事小隊長幫他完成心願

2019-04-15 19:57

台中鐵道綠廊 豐原潭子段動土

2019-04-15 23:07

阿霸妹自製手工餅乾結緣品 跟著媽祖進香去

2019-04-15 17:57

大同路拓寬 汐止人：不能再拖了

2019-04-16 00:38

侯友宜提「瞻海計畫」 打造新北新產業鍵

2019-04-15 23:55

影／竹北納骨塔現勘遭民眾群起抗議 抗議公所強行過關

2019-04-15 14:19

外籍人士最想要的一張卡 竹市一口氣發3張

2019-04-15 15:00

全國「第一鮪」在宜蘭！ 總價147萬元標出

2019-04-15 13:00

影／台南學甲慈濟宮遶境 數萬信徒祈求保生大帝庇佑

2019-04-15 12:03

白沙屯媽回鑾估湧10萬人 通霄今明農博會

2019-04-15 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top