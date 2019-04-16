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影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56聯合報 記者卜敏正╱即時報導

每年初夏是嘉義縣東石、布袋蚵採收季，今年因暖冬提早採收更碩大肥美，幾乎都近2個50元硬幣大，價格更便宜，東石海鮮業者還將鮮蚵依大小分9級，最肥美頂級老蚵適合炭烤，開殼後將連結蚵肉的干貝柱切斷食用，不只享受肥蚵，還有Q嫩有嚼勁的蚵柱干貝，越嚼越好吃。

去年受風災、氣候影響，年底至今年初牡蠣產量少、相對瘦小，但年初冬天不冷、氣候溫和，蚵快速成長，最近收成鮮蚵肥美碩大、更便宜，消費者現場品嘗炭烤鮮蚵，每個都比1個甚至2個50元硬幣還大，直言「實在太肥美了！」

東石阿春小吃負責人吳素真表示，初春是東石鮮蚵產季，價格更平實，去年底鮮蚵東石產地價約180到190元，近日已跌到只剩150元，今年暖冬蚵肉肥碩、產量多，中等做蚵仔煎，小型蚵做蚵卷、蚵包，愛蚵老饕都知道選頂級老蚵炭烤。

她說，一般養殖蚵約10個月採收，老蚵要養1年半甚至2年，前8個月在近海平掛養殖，之後再搬家到外海浮掛式蚵棚，因外海浮游生物多、完全養殖海水中更肥美、碩大，採收後適合連殼炭烤，開殼後將連結蚵肉那塊干貝一起切斷食用，不僅吃到肥嫩蚵肉，還要享受Q嫩有嚼勁的蚵干貝柱，這是老饕才懂得品嘗方式。

老蚵適合連殼炭烤，開殼後將連結蚵肉那塊干貝一起切斷食用，不僅吃到肥嫩蚵肉，還要享...
老蚵適合連殼炭烤，開殼後將連結蚵肉那塊干貝一起切斷食用，不僅吃到肥嫩蚵肉，還要享受Q嫩有嚼勁的蚵干貝柱。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣東石、布袋每年初夏是蚵採收季，今年因暖冬提早採收，鮮蚵更碩大肥美，幾乎都近...
嘉義縣東石、布袋每年初夏是蚵採收季，今年因暖冬提早採收，鮮蚵更碩大肥美，幾乎都近2個50元硬幣大。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣東石、布袋每年初夏是蚵採收季，今年因暖冬提早採收，鮮蚵更碩大肥美，幾乎都近...
嘉義縣東石、布袋每年初夏是蚵採收季，今年因暖冬提早採收，鮮蚵更碩大肥美，幾乎都近2個50元硬幣大。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣東石、布袋每年初夏是蚵採收季，現在吃鮮蚵、蚵仔煎最肥美、便宜！記者卜敏正／...
嘉義縣東石、布袋每年初夏是蚵採收季，現在吃鮮蚵、蚵仔煎最肥美、便宜！記者卜敏正／攝影
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東石阿春小吃負責人吳素真表示，初春是東石鮮蚵產季，價格更平實，她將蚵肉依大小分9...
東石阿春小吃負責人吳素真表示，初春是東石鮮蚵產季，價格更平實，她將蚵肉依大小分9等級，製作不同料理。記者卜敏正／攝影
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東石暖冬小吃
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