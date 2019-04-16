不怕淹了 嘉縣添110台抽水機 7月抗澇

2019-04-16 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣長翁章梁率水利處長林谷樺，在「擴大縣治汙水處理廠」檢視新採購的新式大型抽水機。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

去年嘉義縣823水災災情慘重，曝露抽水機不足、老舊、性能不夠問題，災後檢討，縣府爭取水利署補助，共斥資1億3750萬元，採購110台治水防洪新利器大型移動式抽水機，每秒可抽水0.3噸，機組採進口日本工業用引擎，可全天候不停運轉。

昨天下午縣長翁章梁率水利處長林谷樺，在「擴大縣治汙水處理廠」檢視新採購6部抽水機啟用測試，測試結果滿意。由於7月底才能全部交貨，防汛期近了，為因應極端氣候，翁章梁希望提前6月底交貨，完成佈設。

嘉義縣18鄉鎮市現有126部移動式抽水機，大多老舊且無法24小時運轉抽排水，水利處災後調查各鄉鎮市共需求148部，為此縣府自籌9600萬元，爭取水利署補助6600萬元，招標採購國內廠商從日本進口工業用引擎，製造的自吸型移動式引擎抽水機組，每台125萬元，保固3年。

翁章梁由水利處長林谷樺陪同，聽取簡報，接著觀看廠商測試2部抽水機，翁章梁逐一檢視抽水前準備作業，啟動抽水機後，排水管迅速抽取大量水流，形成水柱噴出排放，每台抽水機吸水揚程達10公尺，3台同時啟動抽水每秒可抽1噸水量。

翁章梁說，這批新購移動式抽水機全部交貨後，遇豪雨颱風洪水，可以全天候運轉，到時候可以協助低漥區及時抽排水。

林谷樺說，4月底首批37台交貨，連同現有126台共163台，可滿足鄉鎮市需求，7月底全部交貨，逐步汰換老舊抽水機，為及時有效抽排水防洪，將抽水機配發鄉鎮市，並佈設易淹水區大型抽水站，抽水機放室外可防風吹日曬，機組裝GPS定位等功能面板，簡單易操作。