不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



阿里山林業鐵路去年7月從原本的台鐵營運管理，回歸到林務局，並成立阿里山林業鐵路及文化管理處接手營運，不過工會不滿員工福利等權益受損，再度要求屢行先承諾比照台鐵，工會並要求本俸提高至3萬。

阿里山林業文資處說明，依「森鐵處從業人員與林業及文資處從業人員權益對照表」，其薪資待遇、獎金、其他福利措施及補助都會比照台鐵，甚至優於台鐵。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會表示，阿里山林鐵員工背負著維護鐵道運作的重大任務，是一個耗體力與高危險性之工作。

林鐵工會表示，林務局長林華慶曾承諾員工待遇「不會低於、只會優於台鐵局」，但是工會卻在移轉後發現，不僅沒有喪葬補助、子女教育補助，也沒有三節獎金和退休互助金，福利大幅縮減。甚至第一線基層員工的本俸絕大多數都不到2萬 8千元，起薪不到3萬元。

阿里山林業文資處說明，移撥至林鐵文資處的從業人員，除比照台鐵局，另新增績效獎金，新進人員晉級至184薪點所需時間，則從7年縮短為4年等優於台鐵局的措施。