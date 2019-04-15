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不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11聯合報 記者謝恩得╱即時報導

阿里山林業鐵路去年7月從原本的台鐵營運管理，回歸到林務局，並成立阿里山林業鐵路及文化管理處接手營運，不過工會不滿員工福利等權益受損，再度要求屢行先承諾比照台鐵，工會並要求本俸提高至3萬。

阿里山林業文資處說明，依「森鐵處從業人員與林業及文資處從業人員權益對照表」，其薪資待遇、獎金、其他福利措施及補助都會比照台鐵，甚至優於台鐵。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會表示，阿里山林鐵員工背負著維護鐵道運作的重大任務，是一個耗體力與高危險性之工作。

林鐵工會表示，林務局長林華慶曾承諾員工待遇「不會低於、只會優於台鐵局」，但是工會卻在移轉後發現，不僅沒有喪葬補助、子女教育補助，也沒有三節獎金和退休互助金，福利大幅縮減。甚至第一線基層員工的本俸絕大多數都不到2萬 8千元，起薪不到3萬元。

阿里山林業文資處說明，移撥至林鐵文資處的從業人員，除比照台鐵局，另新增績效獎金，新進人員晉級至184薪點所需時間，則從7年縮短為4年等優於台鐵局的措施。

林鐵及文資處的組織規程、編制都經行政院農委會發布，是林務局的附屬機構，不是工會所指「非常態性組織」。至於職工福利部分，各單位屬性不同，職工福利亦有差異。

阿里山林鐵工會和林務局明天軤再度協商。記者謝恩得／翻攝
阿里山林鐵工會和林務局明天軤再度協商。記者謝恩得／翻攝
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林務局提出台鐵時期和林鐵處的從業人員權照表。記者謝恩得／翻攝
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