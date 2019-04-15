軍官宿舍變身 台南水交社文化園區年底問世

2019-04-15 18:33 中央社 台南15日電



台南市定古蹟「原水交社宿舍群」預計在今年底以「水交社文化園區」的新貌問世，台南市政府文化局今天邀請各界與原眷戶共商園區開館籌備事宜，希望讓這處藝文空間更有特色。

台南市文化局指出，「原水交社宿舍群」由8棟建築（3棟將級宿舍、5棟校級宿舍）組成，於2004年指定為市定古蹟，歷史縱深橫跨明清古墓至二戰後軍眷居所。1941年日本海軍「台南航空隊」成立，進駐台南飛行場並設立水交社，隨後在鄰近桂子山區興建眷屬宿舍。

台南市文化局指出，中華民國空軍在戰後接收為空軍眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，整個宿舍區曾孕育出多名將軍。由於水交社保留少見的武官宿舍，在各界積極奔走下，市府獲國防部補助並斥資逾新台幣2億元修復，今年底將正式以「水交社文化園區」新風貌問世。

台南市文化局今天邀請多名退休將領前往水交社訪視，並會同空軍官校、軍史專家、園區展館展示執行廠商、藝術家及水交社原眷戶進行座談交流，共商園區開館籌備事宜。

台南市文化局指出，水交社文化園區暫定規劃8大主題館，包括文學沙龍館、眷村主題館、劇場展演館、水交社歷史館、飛行英雄館、飛行親子館、眷村食堂、藝術特展館。4月起將有地景音樂會、眷村電影放映會、社區劇場等暖身系列活動，邀請市民參與。