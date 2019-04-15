影／防災新利器大型移動抽水機24小時運轉 嘉縣採購110台

2019-04-15 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



去年嘉義縣823水災災情慘重，曝露抽水機不足、老舊、性能不夠問題，災後檢討，縣府爭取水利署補助，共採購110台大型移動式抽水機，每台125萬元，每秒可抽水0.3噸，機組採進口日本工業用引擎，可全天候不停運轉，今天下午縣長翁章梁率水利處長林谷樺，在擴大縣治汙水處理廠辦理6部抽水機啟用測試，測試結果滿意，由於7月底才能全部交貨，為因應極端氣候，翁章梁希望提前6月底交貨完成佈設。

嘉義縣18鄉鎮市現有126部移動式抽水機，大多老舊且無法24小時運轉抽排水，災後，水利處調查各鄉鎮市共需求148部，為此縣府自籌9600萬元，爭取水利署補助6600萬元，共斥資1億3750萬元，招標採購國內廠商從日本進口工業用引擎，製造的自吸型移動式引擎抽水機組，每台125萬元，保固3年。

翁章梁由水利處長林谷樺陪同，聽取簡報，接著觀看廠商測試交貨的2部抽水機，翁章梁逐一檢視抽水前準備作業，啟動抽水機後，排水管迅速抽取大量水流，形成水柱噴出排放，每台抽水機吸水揚程可達10公尺，3台同時啟動抽水每秒可抽1噸水量。