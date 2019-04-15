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避免火災憾事重演 雲林創世號召幫植物人換防火門

2019-04-15 15:44聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

去年衛福部台北醫院護理之家凌晨一場大火，造成多人傷亡，為讓無法自主逃生的植物人，在不幸發生火災時，也能及時被救出，創世基金會雲林斗六分院將舉辦公益園遊會，募款籌措防火門經費，獲得許多企業拋磚引玉。

雲林縣長張麗善、塔吉特千層蛋糕董事長廖憲平、旭邦集團總裁莊志偉、雲林縣莊氏宗親會理事長莊美玲等人，今天與長和幼兒園小朋友DIY抹千層蛋糕比賽，為即將在5月11日舉辦的公益園遊會活動暖身，希望拋磚引玉，吸引企業認購園遊券，廖憲平率先響應，將贊助園遊會2千份禮品。

創世基金會斗六分院長張曉蓉表示，去年衛福部台北醫院護理之家凌晨一場大火，造成數十人傷亡，為使植物人安養院消防設備更加健全與完善，讓每間寢室都能就地避難，爭取消防黃金救援一小時逃生，將透過公益園遊會募款，更換防火門。

莊志偉表示，火災來臨，往往讓人措手不及，他對無法自主逃生的植物人深感擔憂，聽到刻不容緩的消防需求，立即號召旭邦集團、長城國際同濟會拋磚引玉，以行動為植物人爭取消防黃金救援一小時逃生，給植物人更安全的家。

張曉蓉表示，5月11日下午一時30分將在斗六人文公園舉辦公益園遊會，現場設有闖關活動，完成者，除得到塔吉特提供的精美完賽禮，還可參加摸彩，民眾可到郵政認助園遊券，亦可二次公益，讓弱勢家庭有機會與大家同樂。詳情請洽：（05）5377855。

為讓無法自主逃生的植物人，在不幸發生火災時，也能及時被救出，創世基金會雲林斗六分...
為讓無法自主逃生的植物人，在不幸發生火災時，也能及時被救出，創世基金會雲林斗六分院將舉辦公益園遊會，募款籌措防火門經費，今天與長和幼兒園小朋友DIY抹千層蛋糕比賽，為即將在5月11日舉辦的公益園遊會活動暖身。記者陳雅玲／攝影
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為讓無法自主逃生的植物人，在不幸發生火災時，也能及時被救出，創世基金會雲林斗六分...
為讓無法自主逃生的植物人，在不幸發生火災時，也能及時被救出，創世基金會雲林斗六分院將舉辦公益園遊會，募款籌措防火門經費，今天與長和幼兒園小朋友DIY抹千層蛋糕比賽，為即將在5月11日舉辦的公益園遊會活動暖身。記者陳雅玲／攝影
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植物人台北醫院斗六
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