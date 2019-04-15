避免火災憾事重演 雲林創世號召幫植物人換防火門

2019-04-15 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



去年衛福部台北醫院護理之家凌晨一場大火，造成多人傷亡，為讓無法自主逃生的植物人，在不幸發生火災時，也能及時被救出，創世基金會雲林斗六分院將舉辦公益園遊會，募款籌措防火門經費，獲得許多企業拋磚引玉。

雲林縣長張麗善、塔吉特千層蛋糕董事長廖憲平、旭邦集團總裁莊志偉、雲林縣莊氏宗親會理事長莊美玲等人，今天與長和幼兒園小朋友DIY抹千層蛋糕比賽，為即將在5月11日舉辦的公益園遊會活動暖身，希望拋磚引玉，吸引企業認購園遊券，廖憲平率先響應，將贊助園遊會2千份禮品。

創世基金會斗六分院長張曉蓉表示，去年衛福部台北醫院護理之家凌晨一場大火，造成數十人傷亡，為使植物人安養院消防設備更加健全與完善，讓每間寢室都能就地避難，爭取消防黃金救援一小時逃生，將透過公益園遊會募款，更換防火門。

莊志偉表示，火災來臨，往往讓人措手不及，他對無法自主逃生的植物人深感擔憂，聽到刻不容緩的消防需求，立即號召旭邦集團、長城國際同濟會拋磚引玉，以行動為植物人爭取消防黃金救援一小時逃生，給植物人更安全的家。