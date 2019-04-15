推履歷不貼照 台南盼成臉部平權友善城市

2019-04-15 15:38 中央社 台南15日電



台南市招考約聘僱人員的履歷將不再貼照片。台南市長黃偉哲與陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻今天簽署承諾書，宣布台南市將成為台灣第一個推動履歷不貼照的臉部平權友善城市。

台南市政府今天在永華市政中心舉行記者會，響應陽光社會福利基金會推動臉部平權運動。會中安排陽光傷友出席，呼籲台南市民對顏面損傷者敞開心胸，實踐臉部平權精神。

舒靜嫻說，陽光基金會調查發現被以貌取人的對象不限陽光基金會會友。統計顯示平均每8名國人就有一人曾因為外貌蒙受批評或嘲笑；可見台灣雖已是進步的社會，仍有很多平權運動需要民眾與主管機關支持。

她指出，台南市政府從民國104年推動友善餐廳，到今年履歷不貼照政策，持續為身心障礙的社福而努力，可見台南市是非常重視友善平權的城市。

黃偉哲表示，將來不僅市政府所屬單位及各級學校都會全力配合，也希望能與響應的店家、團體合作活動。畢竟行動比口頭宣示實際，期待各界齊心消弭因外貌帶來的歧視與不平等待遇。

台南市政府說，從5月約聘僱人員統一招考開始，市府就會施行履歷不貼照片制度，也將向民間單位推動。另已於永華及民治兩處行政中心與各局處所轄公共區域、文化古蹟、市場商圈及各公車候車亭的玻璃、鏡子處張貼這次活動靜電貼紙，希望市民支持。