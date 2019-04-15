左鎮白堊節將展開 好吃好玩一次滿足

2019-04-15 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台南市左鎮區公所結合左鎮區農會及轄內的左中、公舘、澄山、光榮、內睦等社區，以及菜寮溪產業觀光協會等團體，將在5月5日於左鎮鹿兒島親子露營園區盛大舉辦白堊節產業文化活動。現場除了有300份的月桃木瓜粽及鮮筍羹供遊客免費品嘗外，還有在地特色白堊風味餐開放民眾預約訂桌享用，此外並推出橘藍綠３條部落體驗行程，讓外界更認識左鎮在地風味美食及獨特的文化美景。

白堊節產業文化活動當天內容精彩，有手作月桃創意編織、古早童玩竹陀螺親子DIY製作活動，體驗傳統手工藝。現場有在地農特產品展售，包含香蕉、木瓜、薑黃，左鎮澄山麻竹筍等，公舘社區葛鬱金麵及左鎮農會破布子、芒果麵線等伴手禮。「在地特色白堊風味餐」選用左鎮獨具特色當地食材設計精緻佳餚，採用辦桌方式，共設計10道料理，即日起開放預約訂桌額滿為止，訂桌專線請洽(06)3302029。

為推廣左鎮在地旅遊，特推出橘藍綠三條部落體驗輕旅行，橘色幹線主打公舘社區的「Siraya部落體驗之旅」，包含草山月世界及岡林部落探訪、二寮觀日出、草仔粿及竹地雷DIY、烘土窯等。藍幹線以左鎮農會的「白堊農遊體驗」為主軸，有菜寮化石館參訪、農場採果、親子DIY及彩繪及菜寮溪化石採擷體驗等活動。