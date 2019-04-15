台南成為台灣第一個「履歷不貼照」友善城市

2019-04-15 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市政府與陽光基金會合作推動臉部平權。記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook

台南市長黃偉哲上午與陽光基金會簽署支持承諾書，宣布台南市將成為台灣第一個推動「履歷不貼照」的臉部平權友善城市。

「陽光基金會」2010年在台灣響應英國Changing Faces推動「臉部平權」，並於2014年起推動每年5月17日為「臉部平權日」，去年起陸續推動到各個縣市。台南上午在永華市政中心舉辦「108年臺南臉部平權運動宣導記者會」。

陽光傷友邱莉惠以自身經驗現身記者會，呼籲台南市民對「顏面損傷者」(顏損者)敞開心胸，一起實踐「臉部平權」的精神。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，依陽光基金會對台灣民眾調查，12.1%曾因外貌而遭受他人取笑、13.7%因外貌被取不喜歡的綽號，11.5%曾因外貌被批評。相當於每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。

舒靜嫻說陽光自1981年成立以來，即以協助燒傷顏損朋友重建生心理及社會環境而努力，陽光傷病友在歷經受傷、疾病，回歸正常的生活之際，卻經常面臨社會「以貌取人」的困境，所以陽光積極推動臉部平權，希望營造友善環境，讓顏損朋友不再因為外觀遭受異樣眼光與不公平的對待。

黃偉哲指出，台南市身心障礙者人數達9萬7667人，一直以來台南市積極推動各類身心障礙者的權益與營造友善無障礙環境，「臉部平權」是每個人基本人權，不管是否為顏損朋友，都需要一個不以貌取人的友善社會。

他表示，顏損朋友不僅需走過生、心理重建之路，更需要社會大眾的理解與尊重，台南市將創全國之舉，成為第一個實際推動「履歷不貼照」政策，用具體行動支持臉部平權運動，不只希望改善顏損者處境，更希望倡導不以外貌評斷每個人的友善環境。

市府表示，未來市府統一招考約聘僱人員，履歷上將不必再貼照片，今年5月的招考就會實施，同時也將在民間推動履歷不貼照片。