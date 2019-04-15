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影／台南學甲慈濟宮遶境 數萬信徒祈求保生大帝庇佑

2019-04-15 12:03聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市學甲慈濟宮慶祝保生大帝1041歲誕辰，今天舉辦「上白礁謁祖」遶境祭典， 因為這是無數在地學甲鄉親心目中每年最重要的宗教慶典，上午陣頭出巡數千信徒一路跟隨，沿途商家住戶擺設香案數以萬計敬拜，學甲市區非常熱鬧，路口不時交通阻塞，員警只能盡力疏導。

領頭的蜈蚣陣率先出發，慈濟宮保生二大帝坐鎮，今年參與陣頭與往年相較更多，各有特色，除學甲後社角集和宮蜈蚣陣，十二婆姐、八仙、金獅、高蹺、宋江等陣頭都吸引許多民眾拍照，今年還有中草坔中隆宮「紡車輪」、內角太安宮「封神榜」、後社聖和宮「郭子儀大戰烏鳳仙」、東竹圍李府千歲的「八美圖」等消失多年的藝閣和陣頭參與遶境。

學甲慈濟宮主神是有8百多年歷史的保生二大帝，358年前李姓先民迎請跟隨鄭成功部隊來台，在學甲頭前寮將軍溪畔登陸，地方視為台灣保生大帝開基祖廟。

每年農曆3月11日信徒齊聚「上白礁」遙祭福建白礁慈濟祖宮和列祖列宗，代表飲水思源薪火相傳，3年一次大遶境「學甲香」列入台南濱海5大香科與台南市定民俗。

慈濟宮董事長王文宗表示，重組香陣除了傳承上白礁祭典慶典文化，也能凝聚各角頭聚落鄉親向心力，藝陣也可成為在地認同意象。

想了解最新活動訊息可上學甲慈濟宮臉書官網， 有衛星定位陣頭所在地點，也可上在地臉書社團「台南學甲人」，版主郭永林隨時更新相關訊息與畫面，幫助大家了解上白礁沿革與傳統藝陣文化特色。

學甲慈濟宮「上白礁」遶境，數以萬計信徒組成各式陣頭隨行。記者周宗禎/攝影
學甲慈濟宮「上白礁」遶境，數以萬計信徒組成各式陣頭隨行。記者周宗禎/攝影
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學甲慈濟宮「上白礁」遶境，主神保生大帝神轎由市議會議長郭信良與員警扶轎出巡。記者...
學甲慈濟宮「上白礁」遶境，主神保生大帝神轎由市議會議長郭信良與員警扶轎出巡。記者周宗禎/攝影
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學甲慈濟宮「上白礁」遶境，數以萬計信徒組成各式陣頭隨行。記者周宗禎/攝影
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學甲慈濟宮「上白礁」遶境，數以萬計信徒組成各式陣頭隨行。記者周宗禎/攝影
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