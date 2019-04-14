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嘉市飄彩虹旗 上百攤位挺平權

2019-04-14 23:34聯合報 記者李承穎／嘉義市報導

第一屆嘉義市彩虹生活節昨天展開，主辦單位希望大家更了解性別平權議題。 記者李承穎...
第一屆嘉義市彩虹生活節昨天展開，主辦單位希望大家更了解性別平權議題。 記者李承穎／攝影
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嘉義市去年出現一群年輕志工在街上連署支持同志公投，雖然結果不如預期，但總召吳敏華等人接續力量，開始催生第一屆嘉義市彩虹生活節，上網募資，一個月內就募得經費，昨天在嘉義文創園區舉辦，有上百個支持性別平權的攤位，不少人直呼「這是嘉義市同志活動的里程碑！」

吳敏華說，她跟著女友來到嘉義生活後，喜歡上這裡的生活。但在公投後，許多同性戀、跨性別的朋友們，感受到自己的生活被社會否定而受傷，她們想知道嘉義對同志有沒有愛？才舉辦這次活動。

各種性別團體透過一連串表演、演講、闖關遊戲和手作等活動，耐心地介紹性別議題給民眾知道，有許多家長都帶小孩前來參與。嘉義文創園區執行長孫育晴說，不只有認識同志的攤位，還有各種性別特質和身障者等攤位。

吳等人從去年12月開始籌備，除了各界贊助和義賣，尚有25萬元的資金缺口，他們上網提案、募資，短短一個月就湊足經費，集結眾人的力量完成第一次大型的性別平權活動。

吳敏華坦言，嘉義市對同志議題仍趨向保守，鮮少有同志的相關活動，在地甚至沒有同志平權等相關民間組織。嘉義市文化局代理局長林金龍說，雖然目前沒有規畫同志議題活動，但歡迎各平權、性別團體與文化局合作。

同志文化局文創婚姻平權志工

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