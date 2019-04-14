品質落漆？ 台南市新門牌表面裂成「龜殼」

2019-04-14 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南縣市合併升格後，首度全面更換新門牌，但去年更換的第一批門牌，才貼上不久，就發現有表面疑不耐高溫日照後，有劣化龜裂現象。民政局戶政科長張森穆表示，更換以來外界評價都不錯，尚未接到有劣化的反應，將請廠商前往了解，必要時收回重做。

據指出，更換門牌工程浩大，全市37區有70萬多面要更新，以一面平均60多元計算，要斥資數千萬元，第一批剛換完5萬面，今年發包11萬面，民眾認為若品質有疑慮，要趕快設法改進。

民政局表示，更換新門牌主要是以往台南縣與台南市的門牌規格不一，才統一更新為全新設計的門牌，新設計的門牌尺寸為長26公分、寬19公分，大底為淺綠色搭配白色字體，左邊留白處上方為台南市徽，下面則是各區名稱，右邊則為路名和門牌號碼，皆附一小行英語標示，加上有反光效果，方便夜間辨視，

台南市目前在37區都陸續有住家換上新門牌，永康區中山南路490巷2弄是第一批更換新門牌，住戶卻發現才換不久的新門牌，已經出現表面劣化龜裂現象，林姓住戶說，似乎是高溫日曬的影響，但門牌都掛上門口方便辦視，一定都會曬到太陽，材質要能夠耐寒耐熱，才剛貼上幾個月就這麼「落漆」，太不可思議了。

剛換新門牌評價不一，有人認為款式簡單清爽，但也有人認為字體顏色太淺，不如舊門牌易辨。最近門牌表面又出現龜裂現象，令人質疑是不是品質有問題？